Биллиилээх спортсмен, UFC экс-байыаһа Григорий Попов Санкт-Петербург куоракка БЕТСИТИ FIGHT NIGHTS 144 панкратион улахан турнирыгар кыттыаҕа. Турнир сэтинньи 4 күнүгэр КСК “Арена” түһүлгэтигэр ыытыллар. Бу туһунан “Спорт Якутии” ситим иһитиннэрдэ.
Григорий утарсааччыта Ризван Абуев – “NWPA FIGHTING” чөмпүйүөнэ, көрдөрүүтэ: 19 кыайыылаах, 4 хотторуулаах.
Санатар буоллахха, Григорий Попов - MFP панкратиоҥҥа Азия чөмпүйүөнэ, тайскай боксаҕа Арассыыйа, Азия уонна аан дойду чөмпүйүөнэ. Кини UFC аан дойду сүрүн промоушеныгар иккитэ киирсибитэ. Григорий бүтэһигин былырыын 2025 сыллаахха Владивостокка ыытыллыбыт турнирга кыттыбыта. Онно Кэбээйиттэн төрүттээх Артем Буткону кытта киирсибитэ. Судьуйа быһаарыытынан, Артем кыайыылаах буолбута.
Хаартыска, сонун төрдө: "Спорт Якутии"