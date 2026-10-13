Эһэ нэһилиэнньээлээх пуун таһыгар кэллэҕинэ, бастатан туран, дьон-сэргэ олоҕо онна доруобуйата көмүскэниэхтээх. Ол туһунан Айсен Николаев эмиэ ВГТРК “Саха” ханаалга “Прямой разговор” кэмигэр кэпсээтэ.
– Кэлин Арассыыйаҕа ханна да “эһэлэр саба түһүүтэ” саҕаламмыта – ити эйгэҕэ хаһааҥҥыттан эрэ үлэ-хамнас хонтуруола суох, дьаалатынан, барбытын туоһута. Уопсайынан, мин санаабар, кэлиҥҥи уонча сылга булду уонна булчуту күөмчүлүүр быһаарыылар ылыллан кэллилэр. Саха сирин курдук эрэгийиэннэр уратыларын үчүгэйдик өйдөөбөт зоозащитниктар (кыылы-сүөлү көмүскээччилэр) аһара улахан болҕомтолоро, булт саатын эргиирин-атыытын аһара хонтуруоллааһын, булт сыаната ыарааһына – барыта эһэ ахсаана элбииригэр көмөлөстө, – диэтэ Айсен Николаев.
Кини эһэ аһара элбээбитин эттэ, ону тэҥэ адьырҕа ойуур баһаардара буолуталаабыт сирдэригэр нэһилиэнньэлээх пууннара көстөрө элбээн, дьон-сэргэ олоҕор кутталы үөскэтэр буолбутун аҕынна. Ол түмүгэр быйыл сайын-күһүн Арассыыйаҕа уонунан иэдээн буолла.
– Биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр ити боппуруос ымпыгын-чымпыгын, туох уратылааҕын бэркэ билэбит. Эһэ дьон олорор сиригэр таҕыстаҕына тугу гыныллыахтааҕа эмиэ чопчу биллэр. Быйыл бөһүөлэктэргэ чугаһаабыт 188 эһэни өлөрдүлэр. Бүтэһигин бир эһэ Тиксиигэ киирэ сырытта. Кэлэр да өттүгэр дьон олоҕун кыыллааҕар инники күөҥҥэ тутуохпут. Атын кэпсэтии тахсыа суохтаах”, – диэтэ Ил Дархан.
Айсен Николаев эппитинэн, бу күннэргэ Саха сирэ федеральнай уөрүллүөхтээх тахсыахтаах эһэ ахсаанын аҕыйатар этиилэри бэлэмнии сылдьар.