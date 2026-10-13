Саха сиригэр чэпчэтиилээх эбэтэр ырысыабынан босхо бэриллэр эми тохтор былааннара суоҕун туһунан Ил Дархан кэпсээтэ. Кини этэринэн, бу күннэргэ “Сахафармация” аптепкаларга төһө-хас эмп хаалбытын ааҕа-суоттуу олорор.
“Чэпчэтиилээх эми-тому тохтотор санаабыт урут да суоҕа, билигин да суох. Дьон доруобуйатын туһугар кыһамньы – судаарыстыбаннай өйөбүл биир миэрэтэ, судаарыстыба базовай функцията. Өскөтүн былырыын үбүлээһинигэр кэккэ боппуруостар тура сылдьыбыт буоллахтарына, быйыл чэпчэтиилээх эми ыларга 2025 сылтан икки төгүл элбэх харчы көрүлүннэ. Үлэ бары хайысханан барар. Кырдьык, эмп-томп сороҕор нэдиэлэ кэриҥэ хойутаан кэлэр. Оннук түгэн үөскээтэр эрэ, эми кэлимник, кииннээн хааччыйар тэрилтэлэр – доруобуйа харыстабылын министиристибэтэ уонна “Сахафармация” – туһааннаах аптекаларга препараттары тиэрдэллэр”, – диэн Айсен Николаев “Прямой разгоров” биэрии кэмигэр быһаарда.