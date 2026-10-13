Алтынньы 12 күнүгэр Ил Дархан Айсен Николаев өрөспүүбүлүкэ салалтатын кэккэтигэр уларыйыы тахсыбыт иһитиннэрдэ. Ол курдук, Николай Афанасьевы тыа хаһаайыстыбатын миниистирин солбуйааччытыттан тохтоппуттар. Кини оннугар урут Дьокуускэй мээрин солбуйааччытынан үлэлээбит Георгий Гаврильевы анаабыттар.
Георгий Гаврильев 1998 с. саҕалаан элбэх тэрилтэҕэ араас дуоһунаска үлэлээбит. Ол иһигэр “Сахаинвест-Сервис”, “Якутцемент”, “Якутуголь”, “Фауна”, “СГФ Норд”, “Горснаб” о.д.а. тэрилтэлэргэ.
2020 с. Дьокуускай мээрин солбуйааччынан, онтон 2022 с. мээр бастакы солбуйааччытынан үлэлээбит.
Бырабыыталыстыба дьаһалтата
Хаартыска https://foto-travel.spb.ru