Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Спорт
  4. Дуобат сүрүн түһүлгэлэригэр

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Дуобатчыттарбыт сыл икки улахан түһүлгэтигэр ситиһиилээхтик кытыннылар. Нуучча дуобатыгар Арассыыйа уонна аан дойду чөмпүйэнээттэригэр барыта холбоон 14 мэтээли ситиспиттэрэ.

Аан дойду чөмпүйэнээтэ балаҕан ыйын 3 – 13 күннэригэр Москубаҕа ыытыллыбыта. 64 харахтаах нуучча дуобатын үс дьиссипилиинэтигэр: классическай оонньуу (классика), түргэн оонньуу (рапид) уонна чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Ити түһүлгэҕэ 28 дойдуттан 82 дуобатчыт кыттыбыта. Оттон мэтээллэри икки эрэ дойду (Арассыыйа уонна Белоруссия) дуобатчыттара “үллэстибиттэрэ”. Арассыыйа сүүмэрдэммит хамаандатын дуобатчыттара барыта 12 төгүл мэтээллэринэн наҕараадаламмыттара (3 кыһыл көмүс, 5 үрүҥ көмүс уонна 4 боруонса. Ити уон икки мэтээлтэн сэттэтин Саха сирин дуобатчыттара ситиспиттэрэ: кыһыл көмүс – Сандаара Апросимова (рапид); үрүҥ көмүс – Дайаана Кондратьева (классика), Николай Стручков (рапид), Тунаара Федорова (рапид), Дайаана Кондратьева (блиц); боруонса – Сандаара Апросимова (классика) уонна Айсен Егоров (блиц).

checkers 2

Оттон нуучча дуобатыгар Арассыыйа чөмпүйэнээтэ балаҕан ыйын 19 – алтынньы 1 күннэригэр Сочига ыытыллыбыта. Бу түһүлгэҕэ 34 эрэгийиэнтэн дуобатчыттар кыттыбыттара. Саха сирин дуобатчыттара Арассыыйа чөмпүйэнээтигэр эмиэ 7 мэтээли ситиспиттэрэ: кыһыл көмүс – Тунаара Федорова (классика), Альбина Колодезникова (рапид), Сандаара Апросимова (блиц); үрүҥ көмүс – Сандаара Апросимова (классика), Гаврил Колесов (блиц); боруонса – Гаврил Колесов (классика), Сандаара Апросимова (рапид).

Алтынньы 6 күнүгэр Өрөспүүбүлүкэтээҕи медиа-кииҥҥэ дуобатчыттарбыт ити икки улахан түһүлгэҕэ ситиһиилээхтик кыттыыларыгар аналлаах пресс-кэмпириэнсийэ тэриллибитэ.

Дуобатчыттары эҕэрдэлиибин, -- диэбитэ СӨ успуорка миниистирэ Леонид Спиридонов. – Дуобатчыттарбыт ситиһиилэринэн уруккуттан киэн туттабыт. Өрөспүүбүлүкэбитигэр биир саамай ситиһиилээх успуорт көрүҥэ. Элбэх киһи дьарыктанар. Бу күннэргэ үөрүүлээх сонуну иһиттибит. Арассыыйа Федерациятын успуорка миниистирэ Михаил Владимирович Дегтярев – Сардаана Апросимоваҕа успуорт үтүөлээх маастарын аатын иҥэрэр туһунан бирикээскэ илии баттаабыта. Кини ити үрдүк ааты Саха сирин дуобатчыттарыттан аан бастаан ситистэ. Онон, ити өрөспүүбүлүкэбит успуорка устуоруйатыгар киирэр түгэн.

Ити кэнниттэн успуорт миниистирэ Леонид Спиридонов махтал суруктары туттартаабыта: дуобатчыттарга – Сандаара Апросимоваҕа, Тунаара Федороваҕа, Дайаана Кондратьеваҕа, Айсен Егоровка, Николай Стручковка, Альбина Колодезниковаҕа, Гаврил Колесовка; тириэньэрдэргэ – Иван Павловка, Иван Токусаровка, Александр Соломоновка уонна Николай Гуляевка.

Нуучча дуобатыгар Арассыыйа чөмпүйэнээтин кыайыылаахтара уонна призердара

Балаҕан ыйын 19 – алтынньы 1 күннэрэ. Сочи (Лоо бөһүөлэк).

Эр дьон (классика): 1 – Иван Илясов (Москуба уобалаһа); 2 – Александр Гетманскай (Тула); 3 – Гаврил Колесов (Саха сирэ).

Дьахталлар (классика): 1 – Тунаара Федорова (Саха сирэ); 2 – Сандаара Апросимова (Саха сирэ); 3 – Жанна Саршаева (Ленинград уобалаһа).

Түргэн оонньуу (рапид). Эр дьон: 1 – Роман Щукин (Санкт-Петербург); 2 – Олег Дашков (Самара уобалаһа); 3 – Александр Георгиев (Башкортостан).

Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Эр дьон: 1 – Роман Щукин (Санкт-Петербург); 2 – Гаврил Колесов (Саха сирэ); 3 – Денис Шогин (Татарстан).

Түргэн оонньуу (рапид). Дьахталлар: 1 – Альбина Колодезникова (Саха сирэ); 2 – Анастасия Архангельская (Санкт-Петербург); 3 – Сандаара Апросимова (Саха сирэ)

Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Дьахталлар: 1 – Сандаара Апросимова (Саха сирэ); 2 – Жанна Саршаева (Ленинград уобалаһа); 3 – Кристина Ватолина (Челябинскай).

Нуучча дуобатыгар аан дойду чөмпүйэнээтин кыайыылаахтара уонна призердара

Балаҕан ыйын 3 – 13 күннэрэ. Москуба

Эр дьон (классика): 1 – Александр Георгиев (Арассыыйа); 2 – Андрей Валюк (Белоруссия); 3 – Георгий Таранин (Белоруссия).

Дьахталлар (классика): 1 – Виктория Николаева (Белоруссия); 2 – Дайаана Кондратьева (Арассыыйа); 3 – Сандаара Апросимова (Арассыыйа).

Түргэн оонньуу (рапид). Эр дьон: 1 – Артем Тихонов (Белоруссия); 2 – Николай Стручков (Арассыыйа); 3 – Роман Щукин (Арассыыйа).

Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Эр дьон: 1 – Игорь Михальченко (Белоруссия); 2 – Роман Щукин (Арассыыйа); 3 – Айсен Егоров (Арассыыйа).

Түргэн оонньуу (рапид). Дьахталлар: 1 – Сандаара Апросимова (Арассыыйа); 2 – Тунаара Федорова (Арассыыйа); 3 – Евгения Швед (Белоруссия).

Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Дьахталлар: 1 – Жанна Саршаева (Арассыыйа); 2 – Дайаана Кондратьева (Арассыыйа); 3 – Ника Леопольдова (Арассыыйа).

checkers 3

Саха дуобатчыттара – 64 харахтаах нуучча дуобатыгар аан дойду чөмпүйүөннэрэ

Сыл

Куорат, дойду

Чөмпүйүөн

1996

Самарканд, Узбекистан

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

1997

Минскэй, Белоруссия

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

2000

Одесса, Украина

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

2002

Сан-Паулу, Бразилия

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

2004

Мииринэй, Арассыыйа

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

2006

Дьокуускай, Арассыыйа

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

2006

Актобе, Казахстан

Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)

2007

Саарбрюккен, Германия

Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)

2012

Лилль, Франция

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

2013

Санкт-Петербург, Арассыыйа

Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)

2014

Санкт-Петербург, Арассыыйа

Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)

2018

Нижневартовскай, Арассыыйа

Андрей ФЕДОТОВ (Арассыыйа)

2020

Кушадасы, Турция

Андрей ФЕДОТОВ (Арассыыйа)

2024

Москуба, Арассыыйа

Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)

Аан дойду чөмпүйэнээтигэр хас да төгүл кыайыылааҕынан тахсыбыт дуобатчыттар

Аан дойду чөмпүйүөнэ

А

Кыайбыт сыллара

Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)

7

1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2006, 2012

Александр ШВАРЦМАН (Арассыыйа)

7

1987, 1989, 1993, 1996, 1997, 2008, 2018

Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)

5

2006, 2007, 2013, 2014, 2024

Андрей ВАЛЮК (Белоруссия)

3

1997, 2005, 2022

Сергей БЕЛОШЕЕВ (Украина)

2

2009, 2015

Игорь МИХАЛЬЧЕНКО (Белоруссия)

2

2017, 2019

Андрей ФЕДОТОВ (Арассыыйа)

2

2018, 2020

Нуучча дуобатыгар аан дойду чөмпүйэнээтин дьиссипилиинэлэригэр саха дьахталларын ситиһиилэрэ

Сыл

Дьиссипил.

Дуобатчыт

М

2013

Классика

Степанида КИРИЛЛИНА

II

2018

Классика

Матрена НОГОВИЦЫНА

III

2024

Классика

Тунаара ФЕДОРОВА

I

2026

Классика

Дайаана КОНДРАТЬЕВА

II

2026

Классика

Сандаара АПРОСИМОВА

III

2007

Түргэн дуобат

Степанида КИРИЛЛИНА

III

2009

Түргэн дуобат

Степанида КИРИЛЛИНА

III

2013

Түргэн дуобат

Степанида КИРИЛЛИНА

I

2018

Түргэн дуобат

Сайыына ПОПОВА

II

2018

Түргэн дуобат

Матрена НОГОВИЦЫНА

I

2020

Түргэн дуобат

Матрена НОГОВИЦЫНА

I

2020

Түргэн дуобат

Наталья ШЕСТАКОВА

II

2026

Түргэн дуобат

Сандаара АПРОСИМОВА

I

2026

Түргэн дуобат

Тунаара ФЕДОРОВА

II

2007

Блиц

Степанида КИРИЛЛИНА

III

2011

Блиц

Степанида КИРИЛЛИНА

II

2013

Блиц

Степанида КИРИЛЛИНА

I

2018

Блиц

Матрена НОГОВИЦЫНА

II

2024

Блиц

Сандаара АПРОСИМОВА

I

2024

Блиц

Тунаара ФЕДОРОВА

III

2026

Блиц

Дайаана КОНДРАТЬЕВА

II

Бүтэһик сонуннар