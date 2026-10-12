Дуобатчыттарбыт сыл икки улахан түһүлгэтигэр ситиһиилээхтик кытыннылар. Нуучча дуобатыгар Арассыыйа уонна аан дойду чөмпүйэнээттэригэр барыта холбоон 14 мэтээли ситиспиттэрэ.
Аан дойду чөмпүйэнээтэ балаҕан ыйын 3 – 13 күннэригэр Москубаҕа ыытыллыбыта. 64 харахтаах нуучча дуобатын үс дьиссипилиинэтигэр: классическай оонньуу (классика), түргэн оонньуу (рапид) уонна чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Ити түһүлгэҕэ 28 дойдуттан 82 дуобатчыт кыттыбыта. Оттон мэтээллэри икки эрэ дойду (Арассыыйа уонна Белоруссия) дуобатчыттара “үллэстибиттэрэ”. Арассыыйа сүүмэрдэммит хамаандатын дуобатчыттара барыта 12 төгүл мэтээллэринэн наҕараадаламмыттара (3 кыһыл көмүс, 5 үрүҥ көмүс уонна 4 боруонса. Ити уон икки мэтээлтэн сэттэтин Саха сирин дуобатчыттара ситиспиттэрэ: кыһыл көмүс – Сандаара Апросимова (рапид); үрүҥ көмүс – Дайаана Кондратьева (классика), Николай Стручков (рапид), Тунаара Федорова (рапид), Дайаана Кондратьева (блиц); боруонса – Сандаара Апросимова (классика) уонна Айсен Егоров (блиц).
Оттон нуучча дуобатыгар Арассыыйа чөмпүйэнээтэ балаҕан ыйын 19 – алтынньы 1 күннэригэр Сочига ыытыллыбыта. Бу түһүлгэҕэ 34 эрэгийиэнтэн дуобатчыттар кыттыбыттара. Саха сирин дуобатчыттара Арассыыйа чөмпүйэнээтигэр эмиэ 7 мэтээли ситиспиттэрэ: кыһыл көмүс – Тунаара Федорова (классика), Альбина Колодезникова (рапид), Сандаара Апросимова (блиц); үрүҥ көмүс – Сандаара Апросимова (классика), Гаврил Колесов (блиц); боруонса – Гаврил Колесов (классика), Сандаара Апросимова (рапид).
Алтынньы 6 күнүгэр Өрөспүүбүлүкэтээҕи медиа-кииҥҥэ дуобатчыттарбыт ити икки улахан түһүлгэҕэ ситиһиилээхтик кыттыыларыгар аналлаах пресс-кэмпириэнсийэ тэриллибитэ.
Дуобатчыттары эҕэрдэлиибин, -- диэбитэ СӨ успуорка миниистирэ Леонид Спиридонов. – Дуобатчыттарбыт ситиһиилэринэн уруккуттан киэн туттабыт. Өрөспүүбүлүкэбитигэр биир саамай ситиһиилээх успуорт көрүҥэ. Элбэх киһи дьарыктанар. Бу күннэргэ үөрүүлээх сонуну иһиттибит. Арассыыйа Федерациятын успуорка миниистирэ Михаил Владимирович Дегтярев – Сардаана Апросимоваҕа успуорт үтүөлээх маастарын аатын иҥэрэр туһунан бирикээскэ илии баттаабыта. Кини ити үрдүк ааты Саха сирин дуобатчыттарыттан аан бастаан ситистэ. Онон, ити өрөспүүбүлүкэбит успуорка устуоруйатыгар киирэр түгэн.
Ити кэнниттэн успуорт миниистирэ Леонид Спиридонов махтал суруктары туттартаабыта: дуобатчыттарга – Сандаара Апросимоваҕа, Тунаара Федороваҕа, Дайаана Кондратьеваҕа, Айсен Егоровка, Николай Стручковка, Альбина Колодезниковаҕа, Гаврил Колесовка; тириэньэрдэргэ – Иван Павловка, Иван Токусаровка, Александр Соломоновка уонна Николай Гуляевка.
Нуучча дуобатыгар Арассыыйа чөмпүйэнээтин кыайыылаахтара уонна призердара
Балаҕан ыйын 19 – алтынньы 1 күннэрэ. Сочи (Лоо бөһүөлэк).
Эр дьон (классика): 1 – Иван Илясов (Москуба уобалаһа); 2 – Александр Гетманскай (Тула); 3 – Гаврил Колесов (Саха сирэ).
Дьахталлар (классика): 1 – Тунаара Федорова (Саха сирэ); 2 – Сандаара Апросимова (Саха сирэ); 3 – Жанна Саршаева (Ленинград уобалаһа).
Түргэн оонньуу (рапид). Эр дьон: 1 – Роман Щукин (Санкт-Петербург); 2 – Олег Дашков (Самара уобалаһа); 3 – Александр Георгиев (Башкортостан).
Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Эр дьон: 1 – Роман Щукин (Санкт-Петербург); 2 – Гаврил Колесов (Саха сирэ); 3 – Денис Шогин (Татарстан).
Түргэн оонньуу (рапид). Дьахталлар: 1 – Альбина Колодезникова (Саха сирэ); 2 – Анастасия Архангельская (Санкт-Петербург); 3 – Сандаара Апросимова (Саха сирэ)
Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Дьахталлар: 1 – Сандаара Апросимова (Саха сирэ); 2 – Жанна Саршаева (Ленинград уобалаһа); 3 – Кристина Ватолина (Челябинскай).
Нуучча дуобатыгар аан дойду чөмпүйэнээтин кыайыылаахтара уонна призердара
Балаҕан ыйын 3 – 13 күннэрэ. Москуба
Эр дьон (классика): 1 – Александр Георгиев (Арассыыйа); 2 – Андрей Валюк (Белоруссия); 3 – Георгий Таранин (Белоруссия).
Дьахталлар (классика): 1 – Виктория Николаева (Белоруссия); 2 – Дайаана Кондратьева (Арассыыйа); 3 – Сандаара Апросимова (Арассыыйа).
Түргэн оонньуу (рапид). Эр дьон: 1 – Артем Тихонов (Белоруссия); 2 – Николай Стручков (Арассыыйа); 3 – Роман Щукин (Арассыыйа).
Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Эр дьон: 1 – Игорь Михальченко (Белоруссия); 2 – Роман Щукин (Арассыыйа); 3 – Айсен Егоров (Арассыыйа).
Түргэн оонньуу (рапид). Дьахталлар: 1 – Сандаара Апросимова (Арассыыйа); 2 – Тунаара Федорова (Арассыыйа); 3 – Евгения Швед (Белоруссия).
Чаҕылҕанныы оонньуу (блиц). Дьахталлар: 1 – Жанна Саршаева (Арассыыйа); 2 – Дайаана Кондратьева (Арассыыйа); 3 – Ника Леопольдова (Арассыыйа).
Саха дуобатчыттара – 64 харахтаах нуучча дуобатыгар аан дойду чөмпүйүөннэрэ
|
Сыл
|
Куорат, дойду
|
Чөмпүйүөн
|
1996
|
Самарканд, Узбекистан
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
1997
|
Минскэй, Белоруссия
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
2000
|
Одесса, Украина
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
2002
|
Сан-Паулу, Бразилия
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
2004
|
Мииринэй, Арассыыйа
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
2006
|
Дьокуускай, Арассыыйа
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
2006
|
Актобе, Казахстан
|
Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)
|
2007
|
Саарбрюккен, Германия
|
Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)
|
2012
|
Лилль, Франция
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
2013
|
Санкт-Петербург, Арассыыйа
|
Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)
|
2014
|
Санкт-Петербург, Арассыыйа
|
Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)
|
2018
|
Нижневартовскай, Арассыыйа
|
Андрей ФЕДОТОВ (Арассыыйа)
|
2020
|
Кушадасы, Турция
|
Андрей ФЕДОТОВ (Арассыыйа)
|
2024
|
Москуба, Арассыыйа
|
Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)
Аан дойду чөмпүйэнээтигэр хас да төгүл кыайыылааҕынан тахсыбыт дуобатчыттар
|
Аан дойду чөмпүйүөнэ
|
А
|
Кыайбыт сыллара
|
Гаврил КОЛЕСОВ (Арассыыйа)
|
7
|
1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2006, 2012
|
Александр ШВАРЦМАН (Арассыыйа)
|
7
|
1987, 1989, 1993, 1996, 1997, 2008, 2018
|
Николай СТРУЧКОВ (Арассыыйа)
|
5
|
2006, 2007, 2013, 2014, 2024
|
Андрей ВАЛЮК (Белоруссия)
|
3
|
1997, 2005, 2022
|
Сергей БЕЛОШЕЕВ (Украина)
|
2
|
2009, 2015
|
Игорь МИХАЛЬЧЕНКО (Белоруссия)
|
2
|
2017, 2019
|
Андрей ФЕДОТОВ (Арассыыйа)
|
2
|
2018, 2020
Нуучча дуобатыгар аан дойду чөмпүйэнээтин дьиссипилиинэлэригэр саха дьахталларын ситиһиилэрэ
|
Сыл
|
Дьиссипил.
|
Дуобатчыт
|
М
|
2013
|
Классика
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
II
|
2018
|
Классика
|
Матрена НОГОВИЦЫНА
|
III
|
2024
|
Классика
|
Тунаара ФЕДОРОВА
|
I
|
2026
|
Классика
|
Дайаана КОНДРАТЬЕВА
|
II
|
2026
|
Классика
|
Сандаара АПРОСИМОВА
|
III
|
2007
|
Түргэн дуобат
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
III
|
2009
|
Түргэн дуобат
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
III
|
2013
|
Түргэн дуобат
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
I
|
2018
|
Түргэн дуобат
|
Сайыына ПОПОВА
|
II
|
2018
|
Түргэн дуобат
|
Матрена НОГОВИЦЫНА
|
I
|
2020
|
Түргэн дуобат
|
Матрена НОГОВИЦЫНА
|
I
|
2020
|
Түргэн дуобат
|
Наталья ШЕСТАКОВА
|
II
|
2026
|
Түргэн дуобат
|
Сандаара АПРОСИМОВА
|
I
|
2026
|
Түргэн дуобат
|
Тунаара ФЕДОРОВА
|
II
|
2007
|
Блиц
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
III
|
2011
|
Блиц
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
II
|
2013
|
Блиц
|
Степанида КИРИЛЛИНА
|
I
|
2018
|
Блиц
|
Матрена НОГОВИЦЫНА
|
II
|
2024
|
Блиц
|
Сандаара АПРОСИМОВА
|
I
|
2024
|
Блиц
|
Тунаара ФЕДОРОВА
|
III
|
2026
|
Блиц
|
Дайаана КОНДРАТЬЕВА
|
II