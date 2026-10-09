Горнай фермерэ Вера Лиханова РФ тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин дьоҕус аргобизнеһин управлениетын куонкуруһугар органическай бородууксуйаны оҥорон таһаарыы эйгэтигэр инновациялаах айымньытын иһин кыһыл көмүс мэтээлинэн наҕараадаланна.
Наҕарааданы Москубаҕа Бүтүн Арассыыйатааҕы “Золотая осень” быыстапкаҕа туттардылар. Горнай Маҕараһыгар үлэлиир Вера Лиханова бааһынай хаһаайыстыбата Арассыыйаҕа аан бастакынан органическай сылгы этин оҥорор дьоҕус тэрилтэ буолбут. Ол курдук, кини салайар тэрилтэтигэр билигин дегидрация уонна сублимация технологиятынан үлэлиир аныгы оҥорон таһаарар сыах үлэлиир.
Санатар эбит буоллахха, быйыл суруйа сылдьыбыппыт курдук, Вера Лиханова өссө сылгы этин уонна онтон оҥоһуллар бородууксуйаны обработкалыыр “Роскачество-Органик” сэртипэкээтин ылбыта. Онон Вера Лиханованан сирэйдээн Саха сирэ Арассыыйаҕа сылгыны органическайдык үөрдээн иитэр дьиҥ таһымнаах бастакы эрэгийиэн буолбута.
“Ол сэртипэкээт биһиги сылгыбыт туох даҕаны антибиотига, ГМО-та, синтетическэй эбии аһылыга суох үөскүүрүн-улаатарын туоһулуур. Итинник сэртипэкээт бэриллиэн иннинэ оҥорон таһаарыыны – сылгы тугу аһыырыттан-сиириттэн саҕалаан эт аһылыгы оҥорон таһаарыыга тиийэ – барытын бэрэбиэркэлииллэр”, – диир кыһыл көмүс мэтээл хаһаайына Вера Лиханова.
Истиҥ эҕэрдэ буоллуун кыайыылаахха!