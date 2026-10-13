Антимонополия сулууспатын Саха сиринээҕи салаата уматык сыанатын күннэтэ кэтии олорор, сыананы оҥоро сатаан үрдэтэллэрин кыраҕытык бопсуохтара. Ол туһунан Ил Дархан эттэ.
– Биһиги дойду бырабыыталыстыбатын уонна вице-премьер Александр Новак салайааччылаах федеральнай ыстаабы кытта ыкса үлэлэһэ олоробут. Онон сибээстээн, Өлүөнэ өрүһүнэн муус туруор диэри тиийиэхтээх уматыгы номнуо барытын тиэйдибит. Киин улуустарга уонна Дьокуускайга элбэх ньиэп бородууктата кэллэ – 30 тыыһынча туоннаттан тахса. Өссө 19 тыһыынча туонна айаннаан иһэр. Бүгүҥҥү туругунан, күн ахсын 30 уматыгы таһар улахан массыына Аллараа Бэстээхтэн Дьокуускайга диэри уматыгы тиэйэ-таһа сылдьар. Онон мууһунан кыһыҥҥы айан суола арыллыар диэри Дьокуускай уматыгынан толору хааччыллыахтаах, – диэн Айсен Николаев сырдатта.
Ил Дархан эппитинэн, сапыраапкаларга билигин даҕаны 20 лиитэрэ бэнсиин хааччаҕа тохтотулла илик. Ол – уматык тиийбэтиттэн буолбатах. Ити барыта дьон аймамматын туһугар оҥоһуллар миэрэ. Оттукка барсар уонна хомунаалынай тэрилтэлэр туһанар сэлээркэлэрэ билигин сапыраапка улахан аҥаарыгар хааччаҕа суох атыылына турар.
– Биллэрин курдук, уматык хампаанньалара биирдиилээн атыы сыанатын үрдэттилэр. Ити – ырыынак ирдэбилэ: уматыгы кууһунан атыылаһыы сыаната ыараата, оттон ол – бэнсин-сэлээркэ түмүк сыанатыгар дьайар. Икки суолу өйдүөххэ наада: сыана ырыынак ирдэбилинэн ыарыырын уонна үспүкүлээннии ыараталларын. Биһиги сыананы үспүкүлээннии ыаратыахпыт суоҕа, – диэтэ мас-таас курдук Ил Дархан.
Кини этэринэн, Саха сирэ уматыгынан хааччыллыыта Арассыыйа уматыгы оҥорор собуоттарын туруктарыттан быһаччы тутулуктаах. Украина сэбилэниилээх күүстэрэ Арассыыйа НПЗ-ларын ытыалыыллара билигин тохтообот.