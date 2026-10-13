Алтынньы 16-с күнүттэн Дьокуускай – Аллараа Бэстээх хайысханан салгын олбохтоох суудуналар сырыылара саҕаланыаҕа. Ол туһунан “ЛенаВодСервис” тэрилтэ салайааччыта Борис Строев сырдатта.
“Суудуналыры өссө да өрөмүөннүү сылдьабыт. Биир ый үлэлиир туһугар, суудуналары сыл аҥаарын быһа оҥостобут. Кыдьымах киирдэр эрэ, сүүрэн барыахтара. Бастаан 10—12 суудуна сылдьыаҕа. Онтон нэдиэлэ буолаат, биригээдэ барыта тахсыаҕа”, – диир Строев.
Тойон Строев эппитинэн, быйыл тарыып былырыыҥҥыттан уларыйыа суоҕа үһү – 2500 солкуобайынан хаалыахтаах.
“Өрүскэ муус элбээтэҕинэ, кыдьымах күүскэ киирдэҕинэ, салгын олбохтоох суудуналартан пассажирдары аэроботтарга көһөрөр буолуохпут. Оччоҕо сыананы киһи баһыттан 5000 солк. төлөтүөхпүт. Син биир былырыыҥҥы курдук буолуо”, – диир кини.
Ити кэннэ, үгэс курдук, муус турдар эрэ сыананы эмиэ төттөрү 2500 солк. диэри түһэриэх буолаллар. Быйыл 204-с түөлбэттэн барыта 28 суудуна сылдьыа үһү.