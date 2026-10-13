Кэлэр икки сыл иһигэр “Синергия Арктики” бырайыак чэрчитинэн барыта 7 000-тан тахса килэмиэтир усталаах оптоволокно ситимэ тардыллан, Арктика 61 бөһүөлэгэр түргэн интэриниэт кииһириэхтээх.
– 2026—2028 сс. Саха сиригэр барыта сэттэ тыһыынча килэмиэтир усталаах оптоволокно ситимэ тардыллыаҕа. Кэлиҥҥи сылларга Арассыыйаҕа ити курдук киэҥ далааһыннаах телекоммуникация бырайыагы олоххо киирбитэ суоҕа. Ситим биһигини уҥуордаан Чукоткаҕа эмиэ тиийиэ, Хотугу Муустаах байҕал айанын суолун кытта ситимнэһиэ. Ол ситим информация эйгэтигэр куттал суох буолуутун хааччыйыаҕа. Үлэ бара турар. Быйыл интэриниэт номнуо аҕыс нэһилиэнньэлээх пууҥҥа киириэҕэ, – диэн Айсен Николаев кэпсээтэ.
Бырайыакка дойду бүддьүөтүттэн 5 миллиард солкуобай көрүллүбүт. Саха сирэ хардатын эмиэ биир оччо харчыны тыырыахтаах. Ону таһынан, Ил Дархан эппитинэн, өтөр өрөспүүбүлүкэҕэ Дааннайы обработкалыыр киин (ЦОД – Центр обратотки данных) тутуллуохтаах.
– Оҥоһуу өй уонна ааҕар-суоттуур технология эйгэтигэр үлэлиир тэрилтэлэрбитин сайыннаран иһиэхтээхпит. Оттон ону хааччыйарга Дааннайы обработкалыыр киин тутуллан, кыахпыт күүһүрүөхтээх. Дойду премьер-миниистирэ Михаил Мишустин ЦОД тутулларын өйөөтө. 2027 сыллаахтан тутууну саҕалыыр курдук, билигин федеральнай министиэристибэлэри кытта бырайыак үбүлээһинин быһаарса сылдьабыт, – диэн кини эттэ.