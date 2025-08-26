Искэн өрөспүүбүлүкэтээҕи киинэ тутуллан үлэҕэ киириэҕиттэн, ол эбэтэр балтараа сыл иһигэр, барыта 66 тыһыынча кэриҥэ ыарыһаҕы көрдө, диспансерга 6 тыһыынчаттан тахса араас таһымнаах эпэрээссийэни оҥордулар. Ол туһунан Ил Дархан уонна бырабыыталыстыба пресс-сулууспата суруйар.
Санатар эбит буоллахха, Искэн өрөспүүбүлүкэтээҕи киинэ былырыын олунньу 3 күнүгэр арыллыбыта, тэрээһиҥҥэ дойду бэрэсидьиэнэ Владимир Путин кыттыбыта.
Ил Дархан Айсен Николаев өтөрдөөҕүтэ биһиги диспансербыт дойду биир бастыҥ үлэлээх эмтэнэр киинэ буолбутун, дьон олоҕо аныгы технология көмөтүнэн быыһанар кыахтааҕын, онкология көмөтө саҥа таһымҥа тахсыбытын анаан бэлиэтээбитэ.
