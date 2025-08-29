Дьокуускайга балаҕан ыйыгар Билии уонна Куорат күннэригэр арыгы биирдиилээн атыыта бобулларын туһунан мээр Евгений Григорьев телеграм-ханаалыгар суруйар.
“Балаҕан ыйын 1 уонна 14 күннэригэр Билии уонна Дьокуускай куорат күннэрэ ыытыллалларынан, ити күннэргэ арыгыны биирдиилээн атыылыыры бобор туһунан дьаһалы таһаардым. Быраактыка көрдөрөрүнэн, ити курдук хааччах куорат олохтоохторо, чуолаан оҕолор, маассабайдык мустар сирдэригэр уопсастыбаннай бэрээдэги тутуһууга үчүгэйдик эрэ дьайар”, – диэбит мээр.
Бэй.кэр.
Хаартыска: zebra-tv.ru