Нерюнгри оройуонугар самокаттан охторугар быарын хайа түспүт сэттэ саастаах оҕону быыһаатылар. Уолу бэрт суһаллык оройуон киин балыыһатыгар эпэрээссийэлээтилэр. Ити туһунан СИА суруйар. Оҕо этэҥҥэ дииллэр.
Нерюнгри быраастара – хирурдар Саргылаана Негнюрова уонна Александр Якимчук – олох ювелир үлэтин оҥорбуттар – быыкаа киһи хаанын тохтоппуттар уонна хайдыбыт быарын тикпиттэр.
“Оҕо быарын самокаттан охторугар хайа түспүт. Быарга олус элбэх тымыр кэлэн түмүллэринэн, кинини бэрт кыратык даҕаны бааһыртахха, киһи олоҕо түргэнник быстыан сөп. Онон кэтэһэр, бытаарар хайдах да табыллыбат этэ. Оҕо балыыһаҕа киирээтин кытта эпэрээссийэлээтилэр”, – диэн киин балыыһа пресс-сулууспатыгар эппиттэр.
Бэй.кэр.
Хаартыса: terve39.ru