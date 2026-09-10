Саха сиринээҕи онкология диспансерын Онко-көмө амбулаторнай кииннэрин ситимэ бу сыл саҕаланыаҕыттан барыта 26 067 киһини көрбүттэр. Ол түмүгэр I уонна II стадиялаах, “злокачественнай” искэннээх 312 киһини булбуттар. Ити туһунан Доруобуйа харыстабылын министиэристибэтэ сырдатар.
Бүгүҥҥү туругунан, Саха сиригэр барыта 16 Онко-көмө амбулаторнай киинэ үлэлии турар. Бары Онкология диспансерын иһинэн, биир ситиминэн үлэлииллэр. Онон уорбаланар киһи көһүннэ да, тыаҕа да, куоракка да быраастар биир таһымнаах үрдүк көмөнү оҥороллор.
“312 саҥа ыалдьан эрэр киһини булуубут – бу биһиги быраастарбыт үтүө түмүктээх үлэлэрин уонна кииннэрбит көдьүүстэрин туоһута”, – диир миниистир Лена Афанасьева.
Кыым.ру.
Хаартыска: Саха.гов.ру