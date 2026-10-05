Билигин тумуу үгэнниир кэмэ. Уһуйаан, оскуола арыллан, халлаан тымныйан, билигин сорох оскуолалар харантыыҥҥа сабыллаллан олороллор. Онуоха Саха сиригэр оҕо бырааһа түүннэри-күнүстэри сүбэ-ама биэрэр анал төлөпүөнэ баарын санатабыт – 32-63-55.
Саха сиринээҕи Суһал көмө пресс-сулууспатыгар иһитиннэрбиттэринэн, педиатр консультациятыгар сууккаҕа ортотунан 75-тэ эрийэн сүбэ-ама көрдүүллэр. Манна суһал көмөнү оҥорорго сэртипикээттээх, уонтан тахса (сорохтор 25 сылтан үөһэ) сыл үлэлээбит уопуттаах быраастар бааллар.
Кэпсэтиини барытын усталлар, наада буоллаҕына эпэрээтэр биригээдэни ыытыан сөп эбэтэр пациены олорор сиринэн поликлиникаҕа биэрэр.