Нам улууһугар Көрдүгэн диэн сиргэ хараҥаҕа туртас турар дии санаан, киһини саанан ытан өлөрдүлэр. Ол туһунан Силиэстийэлиир кэмитиэт Саха сиринээҕи салаата суруйар.
Силиэстийэ этэринэн, балаҕан ыйын 7 күнүн түүнүгэр Нам олохтоохторо иккиэ буолан туртас бултаабыттар. Түүн хараҥаҕа онтуларын астыы сырыттахтарына, чугас массыына кэлэн тохтообут.
“Булт иниспиэктэрдэрэ буолуо” дии санаан, биир булчут тута мас кэннигэр сөрүөстүбүт. Ол турдаҕына, өтөр саа тыаһа иһиллибит да, саһан турбут киһи түөскэ таптаран охтон түспүт.
Массыыналаах киһи кэлин эмиэ булчут буолара биллибит. Кини мас кэннигэр туох эрэ барыҥныырын көрбүт уонна туртас дии санаан, кэтэһэ-араара барбакка, илдьэ сылдьыбыт “Тигр” саатынан ыппыт.
Мас кэннигэр турбут, саанан ытыллыбыт киһи өтөр тыына быстыбыт. Онон сибээстээн, Силиэстийэлиир кэмитиэт Намнааҕы салаата РФ ХК 109 ыст. 1 ч. (сэрэҕэ суохтан киһини өлөрүү) холуобунай дьыаланы көбүппүт.
Быһыы-майгыны сиһилии үөрэтэллэр, эспэртиисэ анаммыт.