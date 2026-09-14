Бу күннэргэ Дьокуускай суудугар интэриниэккэ элбэх киһи хараҕын далыгар экстремистии дьайыыны оҥорорго ыҥырбыт-угуйбут 38 саастаах киһини утары тэриллибит холуобунай дьыала киирбит. Ол туһунан балаҕан ыйын 4-с күнүгэр суут пресс-сулууспата суруйда.
Силиэстийэ этэринэн, 38 саастаах киһи 2023 сыл бэс ыйыттан саҕалаан 2025 сыл от ыйыгар диэри бэйэтин аккауннарынан аатын кистээн олорон (араас псевдонимнарынан) хаста даҕаны төхтөрүйэн мессенджергэ уонна социальнай ситимнэргэ омук омугу абааһы көрөрүгэр, сынньарыгар (насилие) ыҥырар ис хоһоонноох ыҥырыылары таһаарбыт. Ону элбэх киһи көрбүт.
Холуобунай дьыаланы РФ ХК 280 ыстатыйатын 2-с чааһынан көбүппүттэр. Онон эр киһи биэс сылга диэри көҥүлэ сарбыллыан сөп. Суут өссө да буола илик. Оттон ол иннинэ ким да буруйдаах дэнэр бырааба суох.
Санаттахха, билиҥҥи үйэҕэ аккауну кистээн, атын псевдонимынан суруйан киһи “саспыт” курдук сананар кыаҕа суох. Быраабы араҥаччылыыр уорганнар була соруннахтарына, тааҕы-таах булаллар.