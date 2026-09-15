Саха сирин тутааччыларын бэйэни бэрээдэктиир тэрилтэтин (СРО “Союз строителей Якутии”) урукку салайааччытыгар, “Аҕалар Лигалара” уопсастыбаннай түмсүү бэрэссэдээтэлигэр Айхал Габышевка тэриллибит холуобуйна дьылаҕа Саха сирин Борокуратуурата буруйдуур түмүгүн бигэргэттэ уонна суут көрүүтүгэр утаарда. Айхал Габышевы Арассыыйа ХК 160 ыст. 4-с ч. (сулууспалаах балаһыанньатын туһанан бөдөҥ кээмэйдээх үбү апчарыйыы). Бу туһунан СӨ Борокуратууратын пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Силиэстийэ саныырынан, 2022 сыл ахсынньытыгар уорбаланааччы Айхал Габышев коллегиальнай сэбиэт сөбүлэҥэ суох СРО счетуттан хонтуруоллуур тутуу тэрилтэтигэр 50 мөл. солк. ыыппыт. Ити тэрилтэни кини бииргэ төрөөбүтэ салайар. Харчыны сойуом курдук оҥорон ыыппыттар, ол эрээри, тиһэҕэр биир кэпиэйкэ төннүбэтэх.
Итинник киитэрэй ньыманан 2023 сыллаахха тохсунньуга уонна алтынньыга 40 уонна 20 мөл. солк. ыытыллыбыт буолуон сөп диэн силиэдэбэтэллэр күтүрүүллэр. Уопсайа 110 мөл. солк. ыскайдаабыт диэн сабаҕалыыллар.
Дьыаланы СӨ ИДьМ Силиэстийэлиир управлениеты силиэстийэлээбит, ону борокуратуура бигэргэтэн, суут көрүүтүгэр ыытта.
Хаартыска: Улуус Медиа