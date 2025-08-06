Дьокуускай куоракка атырдьах ыйын 10 күнүгэр киэҥ хабааннаах “Ykt Geek Fest – 2025” тэрээһин буолаары турар. Бу аныгы култуураҕа сүгүрүйэр тыһыынчанан ыччаты түмэр тэрээһин буолар. Тэрийээччи Егор Давыдов кыттааччылары уонна көрөөччүлэри туох күүтэрин билиһиннэрдэ.
- “Ykt Geek Fest” номнуо 11–с сылын ыытыллар. Тэрээһин компьютернай оонньуулар, фэнтезилэр, комикстар сүгүрүйээччилэрин түмэр. Бэстибээл саамай кэрэ көстүүтүнэн косплейдар куонкурустара буолар. Кыттааччылар манна сөбүлүүр дьоруойдарын уобараһынан таҥналлар-сапталлар.
Быйыл Ykt экосервиһы кытта коллаборация олохтоотубут. Урукку сылларга курдук сүрүн куонкуруспут – косплей. “Ааптардар аллеялара” (Аллея авторов) диэҥҥэ элбэх уруһуйдьут бэйэтин үлэтин көрдөрүөҕэ. Бүгүҥҥү туругунан, 70 уруһуйдьут баар. Маны таһынан, хэндмейд – илии оҥоһугун дьаарбаҥката ыытыллыа. Онно 50 тахса маастар кыттыаҕа. Быйыл араас презентация, премьера элбэх буолуо. Эксклюзивнай трейлердэри көрдөрөн, хас да киинэ, комикс сүрэхтэниэҕэ.
Холобур, “Ойуур оҕолоро” диэн сахалыы комикс биһирэмэ буолуоҕа. Бэстибээлбитигэр биллиилээх блогер Панда Саха кэлиэҕэ. Кинини тутан, кэпсэтиэххитин, автограф ылыаххытын сөп. Бэстибээлбит кэтэһиилээх ыалдьытынан Cut The Crap, ол эбэтэр Артем Харченко буолар. Артем – биллэр блогер, киинэлэри обзордуур, хас да мөлүйүөн сурутааччылаах. Уруһуй куонкуруһа буола турар, ол уруһуйдарынан быыстапка тэрийиэхпит.
Ону таһынан, фэнтези, аниме тиэмэтигэр истиэндэлэр баар буолуохтара. Биллэн турар, хайаан да фудкорт үлэлиэҕэ. Араас интерактивтар, чемпионаттар бөҕө буолуохтара. Холобур, кубик-рубигы ким түргэнник хомуйарый, аһыы лапсаны ким түргэнник бүтэрэрий диэн күрэхтэр тэриллиэхтэрэ. Ону сэргэ, көмпүүтэр оонньуулара, приставкалар, остуол оонньуулара баар буолуохтара. Барытын эттэхпинэ өр буолара буолуо. Онон, атырдьах ыйын 10 күнүгэр барыгытын күүтэбит!” – диэн кини бар дьону ыҥырда.
Татьяна Жанчикова.