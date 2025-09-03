Киир

  4. “Диодорова. Против течения” 50 мөлүйүөннээх кирбиигэ чугаһаата

“Диодорова. Против течения” (“Диодорова. Итэҕэй. Эрэн. Кыай”) киинэ улахан экраннарга тахсыаҕыттан балаҕан ыйын 1 күнигэр диэри барыта 48 239 366 солкуобайы киллэрдэ. Аҥаардас киинэ сүрэхтэнэр күнүгэр 4,45 мөлүйүөн солкуобай киирбитэ. Киинэни барыта 112 756 киһи көрбүт.

“Диодорова. Против течения” киинэ быйыл муус устар 2 күнүгэр Москубаҕа сүрэхтэммитэ, оттон киинэ тыйаатырдарыгар ити ый 17 чыыһылатыттан көстүбүтэ. Киинэҕэ саха биллилээх харбааччыта Анастасия Диодорова туруулаһыылаах уустук дьылҕата, ыарахан эчэйии кэннэ успуорка кэлиитэ, паралимпиада чөмпүйүөнэ буолуута сэһэргэнэр.

Киинэ бэһис ыйын тохтообокко көстөрүттэн сылыктаатахха, саха кинематографистара 50 мөлүйүөн солкуобай хомуурдаах кирбиини куоһарарга санаммыттар. Холобур, “Лена” тыйаатыр дьоҕус саалатыгар бу күннэрдээҕи көрдөрүүгэ 2 эрэ билиэт атыылаһыллыбыт.

Хаартыска: киинэ афишата.

