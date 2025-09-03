Алтынньы 2 күнүгэр өрөспүүбүлүкэ киинэ тыйаатырдарыгар тахсыахтаах “Айтал” саҥа киинэ постерын көрөөччү киэҥ дьүүлүгэр таһаардылар.
Туох туһунан киинэний?
Бэйэ дьоно уонна атыттар, үйэ-саас тухары доҕоттор уонна кыр өстөөхтөр, биһиги сирбит уонна өстөөх түөлбэтэ. Дэриэбинэ баппат ыччатын лиидэрэ Айхал ити курдук өйдөөх-санаалаах олорор. Кини өйө-санаата охсуһуулаах, түһүүлээх-тахсыылаах уулусса олоҕун уонна оскуола эксээмэннэрин, бастакы таптал уонна кэскил икки ардыгар ырыта-хайыта тыыттарар. Айхал сэлээр уонна быһымах санаата кини бэйэтин олоҕун ааһан, быраатын Дархан олоҕун улахан уустуктарга тэбэр.
