  "Айхал" киинэ постера таҕыста

Алтынньы 2 күнүгэр өрөспүүбүлүкэ киинэ тыйаатырдарыгар тахсыахтаах “Айтал” саҥа киинэ постерын көрөөччү киэҥ дьүүлүгэр таһаардылар.

Туох туһунан киинэний?

Бэйэ дьоно уонна атыттар, үйэ-саас тухары доҕоттор уонна кыр өстөөхтөр, биһиги сирбит уонна өстөөх түөлбэтэ. Дэриэбинэ баппат ыччатын лиидэрэ Айхал ити курдук өйдөөх-санаалаах олорор. Кини өйө-санаата охсуһуулаах, түһүүлээх-тахсыылаах уулусса олоҕун уонна оскуола эксээмэннэрин, бастакы таптал уонна кэскил икки ардыгар ырыта-хайыта тыыттарар. Айхал сэлээр уонна быһымах санаата кини бэйэтин олоҕун ааһан, быраатын Дархан олоҕун улахан уустуктарга тэбэр.

Хаартыска: киинэ постера.

