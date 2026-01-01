Сыл аайы илиҥҥи гороскоп аан дойду дьонун өйүн-санаатын өрүкүтэр. Бары эһиилги сыл бэлиэтэ туох кыыл буоларын сураһаллар, ол кыыл майгытын, сыл уонна зодиак бэлиэлэригэр хайдах дьайыахтааҕын таайа сатыыллар. 2026 сыл – Уоттаах Кыһыл Сылгы сыла салаллар. Сылгы күүстээҕинэн-уохтааҕынан, үрдүккэ дьулуһарынан, тутулуга суоҕунан биллэр. Онон сыл иһигэр элбэх, түргэн уларыйыылар буолуохтарын, быһаарыылар ылыныллыахтарын, хамсааһыннар тахсыахтарын сөп диэн астрологтар бэлиэтииллэр.
МАЙГЫТА-СИГИЛИТЭ
Сахаҕа чугас, өйдөөх, сымнаҕас Дьөһөгөй оҕотун сыла бэйэтин курдук наҕыллык ааһыа, ол эрээри күүрээннээх үлэни, өрө көтөҕүллүүнү көҕүлүө диэн эрэнэбит. Саха томороон тымныытыгар хахха диэни билбэккэ, сыһыынан сылдьар айылҕа бу дьикти кыыла күүстээх санааны, олоххо тапталы кэрэһилиир. Ол иһин үүнэр сыл күүс, эрэл, көҥүл тыынынан салаллыахтаах.
Сылгы туһунан чахчылар:
– сылгы киһи санаатын сирэйиттэн-хараҕыттан, куолаһыттан таайар. Хаһаайына кыыһыран дуу, үөрэн дуу кэлбитин тута сэрэйэр;
– хамаанданы үчүгэйдик ылынар. Өйүгэр үчүгэйдик хатыыр уонна айылҕаттан өйдөөх буолан, хамсаныыны уонна саҥаны өйдүүр;
– олус ыраас кыыл. Буорту буолбут аһы сиэбэт, кураанах эрэ сиргэ сытар;
– сылгы өҥү араарар. Киһи курдук чуолкайдык көрбөт эрээри, халлаан, от күөх, араҕас өҥнөрү араарар. Арай кыһыл өҥү атыннык ылынар;
– сорох сылгы чааска 70 км сүүрүөн сөп. Саамай быһыйынан аангылыйа ыраас хаан боруодата биллэр.
СИТИҺИИНИ ТАРДАР ТУОМ
Саҥа дьылга наадата суох алдьаммыт, эргэ малы-салы быраҕан, дьиэ салгынын чэбдигирдиллиэхтээх.
Бырааһынньыгы тыастаахтык ырыанан, үҥкүүнэн, сөлүүтүнэн, муусуканан көрсөр суолталаах. Ол курдук куһаҕан тыыны бэйэҕиттэн тэйитиэххит, ол аата, саҥа сыл этэҥҥэ буолуо.
Саҥа дьыл кэлээтин кытта, дьиэҕэ эр киһи киириэхтээх, ону ааһан чугас уонна эрэллээх киһигит. Кинини кытта ситиһии, сайдыы киириэҕэ. Оттон боруогу аан бастакынан билбэт киһигит атыллаатаҕына, кинини тула көтүҥ, аһатыҥ, утаҕын ханнарыҥ – 2026 сыл табыллыа.
ТУГУ КЭТЭБИТ?
Хас биирдии саҥа сылтан эрэли, сонун сүүрээни кэтэһэбит. Уоттаах Кыһыл Сылгы сылыгар сылаас, күүстээх, ис кыах уотун уматар өҥнөр туттуллуохтаахтар. Маныаха, саамай сүрүнэ, өҥнөрү бутуйумуохха. Киһиэхэ бэйэтигэр барсар, санаата сытар, айылҕа өҥнөрүн сөпкө дьүөрэлээн кэтиллиэхтээх. Астрологтар таҥастан-саптан саҥа сылга сатабыл, ситиһии эмиэ тутулуктаах диэн ыйаллар.
ХОЙ
2026 сыл элбэх уларыйыылары түстүүр. Үгүһү, элбэҕи атын хараххытынан көрүөххүт – биисинэһи тэрийиигэ, сыһыаҥҥа, доҕордоһууга. Саҥа билсиһиилэр күүтэллэр, урукку сибээстэргитин бөҕөргөтүөххүт, биир суолга турбат дьоҥҥутун кытта арахсыаххыт.
Эр дьон эппиэтинэстээх буолуохтара, кинилэр быһаарыылара ыйааһыннаныа. Бу тус олоххутун эмиэ таарыйыа, эрэнэр эрэ киһигитигэр тылла көтөҕүҥ.
Дьахталлар, тыл-тылга кииримиэххитин сөп, онтон тахсаргытыгар холку майгыгыт, тулуурдаах буоларгыт көмөлөһүө. Сорох иирсээни атыннык көрөҥҥүт, соһуччу быһаарыныаххыт.
Кэргэнниилэр олохторо холкутук ааһыа, улахан уларыйыы күүтүллүбэт.
ОҔУС
2026 сыл барыта даҕаны тыҥааһыннаахтык ааһар чинчилээх. Ол гынан баран онтон аһара долгуйар, куттанан, ыһыктынан кэбиһэр наадата суох. Ол тыҥааһын, түһүү-тахсыы түмүгэр иэс-күүс кыаһытыттан босхолонуоххут, дьоннуун сыһыаҥҥыт тупсуоҕа, үлэҕитин-хамнаскытын да уларытыаххыт эбэтэр үүнүөххүт-үрдүөххүт.
Быһатын эттэххэ, балачча уустук сыл. Ол хайдах быһаарыллара – бэйэҕититтэн эрэ тутулуктаах. Ханнык да түгэҥҥэ санааҕытын түһэримэҥ!
ИГИРЭЛЭР
Игирэлэргэ бу сылга саҥа саҕахтар арыллыахтара. Инники сылгар акылаат уурар кэмиҥ. Бэйэҕин көрдөрөргөр кыах бөҕөтө арыллыа. Бу олоххор уларыйыылары киллэриэ.
Салайар, лиидэр буолар хаачыстыбаҕыт арыллыа. Кыһалҕа баар да буоллаҕына, күүһүҥ-кыаҕыҥ ону быһаарарга баар уонна уруккуттан баҕарар ымыы гыммыт санааҥ олоххо киирэригэр сулустар көмөлөһүөхтэрэ.
Бу сылга саҥа элбэх буолуо. Уларыйыы араас эйгэни барытын таарыйыаҕа: идэлээх, социальнай, үп-харчы, таптал, оннооҕор тулалыыр эйгэҕин саҥа хараххынан көрүөҕүҥ.
АРААК
Ураты, умнуллубат сыл эһиэхэ кэлэн иһэр. Эһигини өй-санаа уларыйыыта күүтэр. Олоххутун 180 кыраадыс уларытар сонуну иһиттэххитинэ да – соһуйаайаҕыт. Сүрүнэ, балаһыанньаны ылынан, холкутуйаргыт уонна боппуруостар үөскээтэхтэрин аайы аймаммакка, быһааран иһэргэ кыһаныҥ. Сонун (креативнай) сыһыан, толкуй туһалыа. Кыралаан тургутан көрөр курдук түгэн да баар буоллаҕына, дьикти талааҥҥыт, ураты күүскүт эмискэ арыллан, бэл, бэйэҕит да үөрүөххүт, соһуйуоххут. Сылгы сыла эһиэхэ тыын суолталаах быһаарыыны ылынарга сөптөөх тоҕооһу уунуо. Ол эрээри соҕотоҕун эрэ туруулаһардааҕар күүстээх, кыахтаах санаалаах дьону бэйэҕитигэр тардан, тирэх оҥосторгут ордук. Сүҥкэн уларыйыылары таһынан бэйэҕитигэр, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьоллоох уонна тутаах суолталаах түгэннэр үүнүөхтэрэ.
ХАХАЙ
Бу кэлэр сылга карьераҕа болҕомтоҕутун ууруҥ: ситиһии кэлэригэр олус үчүгэй саҕахтар бааллар, дуоһунаскыт үрдүөн эбэтэр дьоһун дьону кытта көрсүөххүтүн сөп.
Хаайтаран олорумаҥ, дьиэ кэргэҥҥитин кытта сынньаныҥ, айаҥҥа турунуҥ, тэрээһиннэргэ сылдьыҥ.
Саҥа сылга соһуччу үп-харчы киириэ, дьылҕаҕыт бэлэх уунуо. Доҕордоһуу сүрүн суолтаны ылыа, көмө да кэлиэ. Хахайдар тыастаах-уустаах хампаанньаны сөбүлээбэтэллэр да, доҕотторгутунуун сибээскит бөҕөргүүрүн иннигэр сибээскитин тута сылдьыҥ. Кинилэргэ үтүө сүбэ, эрэллээх сарын олус наада буолуо.
КЫЫС
Сыл бастакы аҥаара киһи сымыйанан эппитин курдук холкутук, нуһараҥнык ааһыа. Онон ити кэми туһанан, үлэҕэ-хамнаска, тус олоххо туттумахтаан хаалыахха сөп. Балаҕан ыйыттан холку олох умнуллан, үлэҕэ умса түһүөххүт. Киҥир-хаҥыр саҥарар, ордургуур да дьон бааллар. Кинилэр үктэтиилэригэр киирэн биэрбэт туһугар сэрэхтээх буолуҥ, докумуону аахпакка эрэ илии баттаамаҥ. Сыл иккис аҥаарыгар үп-харчы эбиллиэ.
ЫЙААҺЫН
2026 сылга сайдыы суолугар үктэнэргэр киэҥ хардыылары оҥоруоххун наада. Саҥа дьыалаҕа бэйэҕин булунарга, саҥа талааннаргын арыйарга, билиини ылынаргар, атаххар бигэтик тураргар бары кыахтар бааллар. Сабыытыйа иилии эргийэр. Олоҕун чаҕылхай уонна биир кэм ураты буолара күүтүллэр. Онуоха тус бэйэҕин уонна харчыгын хонтуруоллана сырыт.
Сыалгытын олоххо киллэрэргэ дьулуһар, өһөс, тулуурдаах, актыыбынай дьону дьылҕаҕыт наҕараадалыа.
Бу сыл үбү-харчыны мунньунарга, саҥа былааннары, бырайыактары оҥосторго төһүү буолуо, ону таһынан соһуччу түгэннэри тосхойуо.
СКОРПИОН
Олунньу, ыам ыйа уонна алтынньы урбааннаах дьоҥҥо табыгастаах. Эбии филиал аһыаххытын, өҥөҕүт көрүҥүн элбэтиэххитин сөп. Үлэтэ суох дьон, үлэ булар үөрүүгэ тиксиэххит.
Соҕотох скорпионнар, аналгытын көрсүөххүт. Онно-манна баран-кэлэн, кэпсэтэн-ипсэтэн көрдүү сатаамаҥ, таптал бэйэтэ булуоҕа. Дьиэ кэргэҥҥэ сыһыан – уу нуһараҥ. Айдаарсыы, өйдөспөт буолуу көстүбэт. Ол оннугар бииргэ үлэлиир дьоҥҥутунуун күрэстэһэ, бэрт былдьаһа сатыаххыт. Ким даҕаны кыайыылаах тахсыа суоҕа, ол иһин айдааны күөртээбэккит ордук.
Эдэр ыаллары эбиллии күүтэр. Дьиэ-уот боппуруоһун этэр буоллахха, барыта олус чэпчэки буолбат чинчилээх. Үрдүк %-наах ипэтиэкэҕэ киирэн хаалыаххытын эбэтэр өрөмүөҥҥүт уһуон-тэнийиэн сөп. Онон бу дьыалаҕа хара маҥнайгыттан сыаллаахтык-соруктаахтык ылсыҥ.
ОХЧУТ
Олоххун төрдүттэн уларытарга саамай тоҕоостоох сыл үүнүүһү. Уруккугун кытары арахсан саҥаттан төрүөххүн сөп. Туох эрэ этиини, ыҥырыыны ылаҥҥын онно төбөҥ оройунан түһүөҥ, олоххор кэлии-барыы, интэриэһинэй тосхоллор үөскүөхтэрэ.
2026 сылга дьылҕаҕар буолар уларыйыылар үлэҕин эбэтэр тус олоххун таарыйыахтара. Бу эйиэхэ бастакы былааҥҥа туруоҕа.
Сыл саҥатыгар бэйэҕин көрдөнө сатыаҕын, саҥаҕа, атын олоххо тардыһыаҕын. Киирбит этиилэргэ болҕомтолоохтук сыһыаннас, сорохтор халтай буоланнар ньиэрбэҕин барыахтара.
Маны барытын эн тулуурдаах майгыгынан аһарыныаҥ. Охчут ханнык баҕарар түгэнтэн тахсар үтүө хаачыстыбалаах – кыра аайы кыһамматахха, сылыҥ өссө тупсан иһиэ.
ЧУБУКУ
Элбэх интэриэһинэй түгэн эйигин күүтэр. Уу нуурал олох быыһыгар көхтөнөн-дьэргэйэн туруоҥ, онтуҥ үп-харчы сүүрүгүн арыйыа, барыһы аҕалыа. Кимҥит эрэ саҥаттан суол тэлиэ. Уруккуттан аккаастаныы ыарыыта суох ааһыа. Сынньана таарыйа ыраах айаҥҥа баран аралдьыйан кэлиэххин сөп. Бэйэ ис кыаҕын толору туһанарга олоҕурбут үгэскиттэн тохтоон, күннээҕи дьыалаҕа эппиэтинэстээх буол. Хонтуруолу сымната түс, олоххо эрэллээх буол. Кэлэр сылга улахан үп хамсыыһы, харчыгыт да барбахтыыһы. Ол аата, массыына, дьиэ-уот атыылаһыыта, туһалаах инбэстииссийэ буолуон сөп. Дохуот тиэмэтэ үгүстүк толкуйдатыа, хайдах улаатыннарар туһунан толкуйдан. Оҕолоохтор ыччаккытыттан сүбэлэргит туһалаах буолуо. Кинилэр аныгы уларыйа-тэлэрийэ турар олоххо быдан бэлэмнээхтэр, балык ууга сылдьарыныы үөрүйэхтээхтэр. Таптал, оҕо төрөөһүнэ, ыал байылыат олохтонуута көстөр.
КҮРҮЛГЭН
Айар үлэ чыпчаала, толкуйдаабыккын олоххо киллэрии, бэйэҥ идиэйэлэргинэн аан дойдуну кытта үллэстии – бу барыта Сылгы сылыгар күүтэр. Дьон үксүн сөпкө ылыныа, бэйэҥ быһаарыыҥ ханнык баҕарар кыһалҕаны туоратыаҕа.
Үлэҕиттэн да, тус олоххуттан да кэлэр сылга дуоһуйуоҥ. Таптыаҥ уонна таптатыаҥ. Үгүс эр дьон тус олохторун оҥостуохтара, дьахталлар сүрэхтэрэ сөбүлүүр киһилэрин көрсүөхтэрэ. Онон ыал буолууга, дьиэ-уот тэриниигэ син биир үлэни көрсүөххүт, соһуччу быһаарыылары да ылыаххыт.
БАЛЫКТАР
Бу үүнэр сыл түһүүлээх-тахсыылаах буолуоҕа. Биир кэмҥэ ат өрөҕөтүгэр буолуоххут, оттон ханнык эрэ ыйдарга – ат уорҕатыгар. Онно бэлэм буолуҥ.
Улахан уларыйыы күүтэр. Олорго табыллыаххытын баҕарар буоллаххытына, бэйэҕит ис күүскүтүн, сэрэйэр дьоҕургутун (интуицияҕытын) эрэниҥ. Онтугут күүскэ сайдыбыт. Үгүс түгэҥҥэ сөптөөх суолга сирдиир.
Аһара былаанынан олорор эбиккит. Дьолу “хаһаанан” кэбиһимэҥ. Дьол аттыгытыгар баарын умнумаҥ. Сыл иккис аҥаарыгар уохтаах таптал, билсиһии, айар үлэҕэ оройунан түһүү күүтэр. Бэл, оннооҕор тэхиниичэскэй идэлээх балыктар айар куттара уһуктан, айыах-тутуох баҕалара тулуппат буолуоҕа.
Татьяна ЖАНЧИКОВА, “Кыым”.
Сүрүн хаартыска: horo.mail.ru, гороскоп бэлиэлэрэ - rbc.ru