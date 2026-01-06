Аан дойдуга хас эмэ үйэни уҥуордаан өтө көрөр дьоҕурдаах улуу билгиһиттэр, көрбүөччүлэр, улахан бөлөһүөктэр олорон ааспыттарын туһунан үһүйээн аҥаардаас кэпсээн эрэ дэлэй. Олор ортолоругар, туох да саарбаҕа суох, Нострадамуһу сэргэ Ванганы ааттыахха сөп. Дьэ кинилэр диэтэх дьон биһиги үйэбитигэр тугу түстүүллэр эбитий. Кырдьыгын-сымыйатын билбит суох эрээри, 2026 сылы эмиэ билгэлээбиттэрэ дииллэр.
Ванга диэн аатынан биллэр Вангелия Гуштерованы аан дойдуга билбэт да киһи суоҕа буолуо. Санаттахха, болгар аатырбыт көрбүөччүтэ Ванга 1996 с. атырдьах ыйыгар 85 сааһыгар өлбүтэ. Төһө кырдьыгын билбит суох, ол эрээри кинини “АХШка балаҕан ыйын 11 күнүгэр буолар улахан терактары, принцесса Диана өлүүтүн, хоруона хамсыгын, АХШ бэрэсидьиэнинэн хара тириилээх Барак Обама талылларын, бэйэтэ өлөр күнүн-дьылын сөпкө билгэлээбитэ” диэн ааттыыллар.
Оттон Нострадамус 16-с үйэҕэ Францияҕа олорон ааспыта. Кини 1555 с. тахсыбыт “Билгэлэр” диэн кинигэтигэр түөрт устуруокалаах барыта 642 хоһоон (катрен) киирбит. Ону ааҕа-ааҕа, кини сүгүрүйээччилэрэ билигин аан дойдуга буолар (үксүгэр, буолан бүппүтүн кэннэ) бука бары быһылааны барытын “Нострадамус маны билбит, өтө көрбүт эбит” диэн ааттыыллар.
Арҕааҥҥы уонна АХШ СМИ-лэрэ суруйалларынан, 2026 сылы билгэлээһиҥҥэ Ванга да, Нострадамус да сылыктааһыннара “үүт-үкчү сөп түбэсиһэллэр” үһү. Дьэ, бу икки улуу билгэһит тугу эппит эбиттэрий?
–Оҥоһуу өй (искусственный интеллект) технологията аһара сайдан, киһи хонтуруолуттан букатыннаахтык тахсыыта, былааһы ылыыта. Экэниэмикэ бары салаатын барытын ОӨ бэйэтин бас илиитигэр ылыан, дьону үлэтэ суох хааллартыан сөп. 2025 сыл устата ити эйгэҕэ оҥоһуллубут үлэ-хамнас итинник дииргэ толору кыаҕы биэрэр. Сорох дьон билиҥҥиттэн: “Оҥоһуу өйү туһанар буоллаххына: киниэхэ махтанары, көрдөһөрү, бырастыы гыннарары умнума. Куруубайдык кэпсэтэр буоллаххына, кини ону барытын өйдөөн хаалар. Кэлин “былааһы ылан” баран кини ону хайаан да санатыһыа, аахсыа”, – диэн сэрэтэллэр.
– 2026 сылга аан дойдуну баһылаан олорор улахан судаарыстыбалар икки ардыларыгар улахан тыҥааһын буолара сылыктанар. Онно биир төрүөт быһыытынан Чуумпу далайга баар биир кыра арыы (Тайвань?) буолара эмиэ этиллэр.
– Ванга саҥа үүммүт сылга айылҕа улахан саахаллара: сир хамсааһыннара, булкааннар эстиилэрэ, сир байҕалга тимириитэ, килиимэт уларыйыыта – тиһигин быспакка буолалларын сэрэппитэ.
– Ванга өссө “2026 с. сэтинньитигэр Сиргэ буола турар успуорт күрэхтэһиитин кэмигэр атын планета олохтоохторун кытта бастакы билсиһии буоларын” сэрэппит үһү. Диэх да курдук, астрономнар быйыл от ыйыттан саҕалаан ханнык эрэ ураты “актыыбынай”, космос хараабылыгар майгынныыр комета Сир шарыгар чугаһаан иһэрин тохтообокко суруйаллар.
САЛОМЕ АТОС КӨРҮҮЛЭРЭ
Бразилия олохтооҕо, билигин аан дойдуга “тыыннаах Нострадамус” диэн аатынан биллэр Атос Саломе өтө көрөр доҕурдааҕа 12 сааһыттан ыла биллибит (билигин 39 саастаах). Кини онно “Азияттан олус күүстээх, көстүбэт өстөөх кэлэн аан дойдуну барытын харантыыҥҥа хаайыа, вакцина оҥоһуутугар улахан күрэхтэһиини тэрийиэ” диэн билгэлээбит эбит. Ол кэннэ кини 2021 с. “хоруона туллан түстэ, аан дойду икки нэдиэлэлээх траурга барда” диэн билгэлээбитэ туолан, Елизавета II королева өлбүтэ. Онтон ыла киниэхэ “тыыннаах Нострадамус” диэн хос аат иҥмитэ. 2019 с. Саломе “Эһэ уонна арҕааҥҥы дойдулар утарыта турсууларын, урут хаһан да буолбатах улахан сааҥсыйалары” түүйбүтэ.
Бу – туох да албына-көлдьүнэ суох, барыта эрдэ сурукка-бичиккэ тиһиллибит билгэлээһиннэр. Ол эрээри, Саломе “тугу барытын сөпкө таайар” буолбатах. Кини бэрт элбэх билгэтэ туолбакка хаалбыта эмиэ биллэр. Холобур, “2024 с. АХШка улахан байыаннай саба түһүү оҥоһуллуо”, “икки улахан судаарыстыба лиидэрдэрэ өйдөспөккөлөр, Аан дойду III сэриитэ саҕаланыа”, “Антарктида мууһуттан олус кутталаах вирус ирэн, тиллэн кэлэн, мөлүйүөнүнэн киһини сууһарыа” диэбит билгэлээһиннэрэ, таҥара көмөтүнэн, хата, туолбатахтара.
Дьэ, бу Саломе Атос 2026 сылга тугу билгэлиирин “Вечерняя Москва” хаһыат суруйар.
–2026 сыл кулун тутар ыйыгар Украина “бытарыйыыта”, ол эбэтэр, хас да чааска арахсыыта.
– Арассыыйа састаабыгар киирбит саҥа эрэгийиэннэри аан дойду таһымыгар билиниэхтэрэ.
– АХШ билиҥҥи аан дойдуну дьаһайар “сүрүн арбитр” оруолун толороро тохтоон, гео-бэлиитикэтин салайар-дьаһайар киин Азия диэки сыҕарыйыа.
– Арассыыйа уонна НАТО кыттыылаах, Арктика кытылыгар саҥа иирсээн үөдүйүө.
– Күҥҥэ күүстээх дэлби тэбиилэр буолан, аан дойду элэктэриичэстибэтин ситимигэр элбэх саахал тахсыа.
– Саҥа, олус күүстээх хамсык туран, киһи аймаҕы улахан иэдээҥҥэ тэбиэ.
Ити курдук бэрдэ суох “дьыалалары” билгэлээн баран, Саломе: “Мин этиим барыта 100 бырыһыан туолар, кырдьыктаах диэн буолбатах. Бу орто дойдуга туох барыта олус түргэнник уларыйа тутар. Бу билгэлээһиннэр – чопчу ханнык эрэ күҥҥэ-дьылга кэлэн ааспыт көрүүлэрим”, – диэн сэрэтэр. Быһата, кэлин “сыыһа эппит” дии сылдьыбаттарын курдук “страховкаланар”, иннин-кэннин хайынар.
Холобур, “былырыын Аан дойду III сэриитэ саҕаланарын билгэлээбитиҥ туолбата дии” диэн баайыстахтарына, Саломе: “Сэрии диэн буолла да сиринэн-салгынынан сылдьан ытыалаһыы, өлөрсүү, кимэн киирии-чугуйуу диэн буолбатах. Аныгы сэриилэр аан дойду далайын-акыйаанын түгэҕинэн, сыыппара ханаалынан бараллар. Ол сэрии хайыы үйэ бара турар”, – диир. Ол этэрэ, эмиэ да, туох эрэ төрүөттээх курдук, билигин “аан дойду ньиэрбэтин тиһигин” солбуйар кабель ситимэ барыта планета акыйааннарын түгэҕинэн барар. Билиҥҥи бааннар харчыны тутар-ыытар, эргитэр тиһиктэрэ, интэриниэт ситимэ, спутник сибээһэ уо.д.а. барыта ол “уу аннынааҕы инфраструктураттан” быһаччы тутулуктаах. Ол сибээс кэһилиннэ да, ханнык баҕарар кыахтаах судаарыстыбаны туох да ытыалааһына-буомбалааһына, “ураа!” хаһыылаах кимэн киириитэ, кыайыыта-хотуута суох үлтү урусхаллыахха, экэниэмикэтин барытын кумалыахха, бэриннэриэххэ сөп.
“Кыым”.
