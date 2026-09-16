Сарсыҥҥаттан, ол эбэтэр балаҕан ыйын 17 күнүттэн, айан сырыытын туһунан “Айа да айан” диэн режиссер Евгений Слепцов устубут киинэтин көрдөрөн саҕалыахтара. Бэҕэһээ, о.э. балаҕан ыйын 15 күнүгэр киинэ “сабыылаах көрдөрүүтэ” буолан ааста:
“Бастаан кылааты көрдөөһүннээх киинэни устарбыт дуу дии санаабыппыт, ол эрээри бүддьүөппүт тиийбэт буолан, айан сырыытын туһунан, ол эбэтэр кэмиэдьийэ жанрыгар тохтообуппут. Бэйэбит уруккуттан көрдөөх биидьийэлэри устар буоламмыт, сатыыр жанрбытыгар устуохха диэн буолбута. Сүрүн устуубутун быһайын устубуппут. 17 күн буолбуппут. Онтон быйыл сайын 4 күн эбии устан биэрбиппит. Онон уопсайа 21 күн иһигэр барытын бүтэрбиппит” – диэн Евгений Слепцов кэпсээтэ.
Киинэ ис хоһооно: Айан диэн эдэр уол туһунан буолар, кинини таптыыр кыыһа төрөөбүт күнүгэр быраҕан кэбиһэр. Ол эрээри, туох да буолбутун иһин, кыыһыгар айаннаан тиийэн, эйэлэһэргэ быһаарынар. Доҕотторо кинини соҕотохтуу ыытымаары, айаҥҥа барсарга санааланаллар. Саха сиригэр элбэх биир ааттаах дэриэбинэ баарын иһин, атын дэриэбинэҕэ тиийэн хаалаллар. Онтон массыыналара алдьанан хаалар...
Хаартыска: Валериан Жанхады тиксэриитэ