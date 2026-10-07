Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Эгэлгэ
  4. Кэлэр субуотаҕа "КҮЛЭР КҮН" күүтэр!

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Дьээ-рэ, доҕотто-ор! Эһигини алтынньы 17 күнүгэр, киэһэ 16:00 чаастан, Гагарин аатынан култуура киинигэр АЙАР дьылы саҕалыыр киһи «КҮЛЭР КҮН» көрдөөх киэһэҕэ ыҥырабыт!
 
Бэйэлэрин дьээбэлэрин көрдөрүөхтэрэ:
  • Горнайтан "Дьиикимдэ Дьээбэлэрэ"!
  • Дэриэбинэ бэһиэлэй ыаллара - Зина уонна Леха;
  • Барытын көрө-истэ кэлиэхтэрэ "Били Ыаллар" - Аскалуон уонна Һайыына;
  • Баай ыаллар - Алгыс Макаров уонна Катерина Семенова.

 

Ону таһынан вайнер-блогердар:
 
  • Кубалыырап
  • Малкуся
  • Аюна Спиридонова
  • Дьулустан Мухин
 
 
 
ПУШКИН КААРТАТА - ҮЛЭЛИИР!
 
Билсэр нүөмэргит: 72-97-87

Бүтэһик сонуннар