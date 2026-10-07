Бэйэлэрин дьээбэлэрин көрдөрүөхтэрэ:
- Горнайтан "Дьиикимдэ Дьээбэлэрэ"!
- Дэриэбинэ бэһиэлэй ыаллара - Зина уонна Леха;
- Барытын көрө-истэ кэлиэхтэрэ "Били Ыаллар" - Аскалуон уонна Һайыына;
- Баай ыаллар - Алгыс Макаров уонна Катерина Семенова.
Ону таһынан вайнер-блогердар:
- Кубалыырап
- Малкуся
- Аюна Спиридонова
- Дьулустан Мухин
Онлайн билиэттэр: https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/NDQ2ODR8NzgyODI2fDExOTM2NTYwfDE3OTIyMjA0MDAwMDA=?clientKey=41418b8c-2c48-4932-8e70-dc0128c6b7c2
ПУШКИН КААРТАТА - ҮЛЭЛИИР!
Билсэр нүөмэргит: 72-97-87