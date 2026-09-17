Уһук Илин инвестициятын уопсай кээмэйэ 6,8 трл солк. тэҥнэспит. Барыта 190 тыһыынча үлэ миэстэтэ тахсыбыт. Бу судаарыстыба, биисинэс уонна эрэгийиэн олохтоохторун бииргэ үлэлэрин түмүгэ буолар. Ол туһунан РФ бырабыыталыстыбатын вице-премьера РФ бэрэсидьиэнин Уһук Илиҥҥи эрэгийиэҥҥэ болумуочунай бэрэстэбиитэлэ Юрий Трутнев иһитиннэрдэ.
“Бу олус суолталаах. Биһиги Уһук Илиҥҥэ инвесторга табыгастаах усулуобуйа баар буоларын туһугар кыһаллыахтаахпыт. Биһиги кэллиэгэлэрбит манна элбэх саҥа тэрилтэлэри арыйалларын, административнай хааччахтар суох буолалларын, намтыылларын туһугар кыһаллыахпыт”, -- диэтэ Юрий Трутнев.
Бу макроэкэнэмиичэскэй көрдөрүүлэри ситиһэргэ Саха сирэ эмиэ бэйэтин кылаатын киллэрэр. Өрөспүүбүлүкэ Уһук Илиҥҥэ баалабай эрэгийиэннээҕи бородууксуйа(ВРП) уонна бырамыысыланнай оҥорон таһаарыы кээмэйинэн бастаан иһэр.
“ВРП 2025 сылга 2,6 трл солк. таҕыста, инвестициялар 700 млрд солк. буоллулар, чоҕу уонна кыһыл көмүһү хостооһун хаһааҥҥытааҕар да улаатта. Өрөспүүбүлүкэ төһө да ыарахаттары көрүстэр, демографическай көрдөрүүгэ инники миэстэни ылар, оттон социальнай эйгэҕэ уларыйыылар дьон күннээҕи олоҕор бэлиэтэнэллэр”, -- диир Ил Дархан Айсен Николаев.
РФ атын субъектарыгар инвестиционнай килиимэт туругунан Саха сирэ “Регуляторная среда” диэн хайысхаҕа биэс бастыҥ эрэгийиэҥҥэ киирсэр.
СИА