Бырастыы, бүтэһик бырастыы, Быданнаах арахсыы туһаайда. Арахсыах баар этэ атастыы - Дьылҕабыт икки аҥы суол ыйда. Дьоло суох дьон сылдьар суолунан Айанныыр буоллубут, бадаҕа, Тарҕаһыах тыаһа суох хомунан - Көрбөтүн туора дьон хараҕа. Ыраатан бэйэни сайыһан Ытаспат ыар күммут үүннэҕэ: Хахсааттаах хаар түһэн, сай ааһан, Долгуннаах күөхпүтүн көмнөҕө. Илиибэр эн илиин суох буолла, Сүрэхпэр - сүрэҕиҥ сылааһа. Бу курдук оргууйдук умуллар Үйэлээх таптал да былааһа. Ыраммын санныгар тайанным- Ыараабыт илиибин уйбатыҥ, Санаарҕаан санньыйан айманным- Аймаммыт дууһабын туппатыҥ. Билигин да дьон курдук дьоннорбут, Бокуонньук кэриэһин ытыктыах – Сүүрбэ сыл олорбут олохпут Хоруобун иннигэр хоҥкуйуох. Санаабар, эйиигин кууһабын, Тиһэхпин кууһабын, уоскуйууй, Уонна дьэ мин тахсан барабын… Билигин мин хоспун хомуй, сууй!

Прости, последнее прости, Судьба нам развела пути. Остаться нужно нам друзьями– Идти нам разными путями. Обоим суждено скитаться Без счастья нам по жизни. Без драмы нужно бы расстаться – Знать людям этого не нужно. Как прежде, уж не суждено нам Лить слезы, разлучаясь: Завьюжены, снегами скрыты там Следы чувств наших, наша страсть. В моей руке твоей не стало, В моей душе – души твоей. Вот так помалу угасала Любовь, казавшаяся вечной. Моих рук груз плечи твои– Как раньше, не смогли снести, Тревог души, мои волненья – Как прежде, не смогли спасти. Не растеряв обычая людей, Усопшего помянем тихо. У гроба жизни нашей общей Опустим головы мы низко. Тебя я в мыслях обнимаю, Навеки ухожу, крепись, Родной свой дом теряю … Ты в нем сегодня приберись!