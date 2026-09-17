Балаҕан ыйын 18 күнүттэн Национальнай урамньы түмэлигэр (НХМ) “Үрүҥ хаар сипсиэрэ. Шепот белого снега” худуоһунньук, график, СӨ култууратын туйгуна, Арассыыйа худуоһунньуктарын сойууһун чилиэнэ Эдита Степанова быыстапката аһыллыа.
Эдита Геннадьевна Степанова Нөмүгүгэ төрөөбүтэ. 1988 с. Новосибирскайдааҕы пединститут художественнай-графика факультетын бүтэрбитэ. 1990 сылтан Л.А. Ким аатынан Дьокуускайдааҕы Оҕо ойуулуур-дьүһүннүүр оскуолатыгар үлэлиир. Элбэх аан дойдутааҕы куонкурустар лауреаттара, быыстапкалыыр бырайыактар кыттыылаахтара.
Эдита Степанова аныгы худуоһунньук быһыытынан, киэҥ эйгэҕэ үлэлиир: живописка, графикаҕа, ону таһынан, артһэбийиэктэри, инсталляциялары оҥорор. Кини болҕомтотун иитигэр хоту дойду айылҕата, саха дьахталларын ураты уобарастара, саха норуотун үйэлээх үгэстэрэ уонна өйдүллэрэ киирэллэр.
Быыстапка бэйэтэ ураты кэнсиэпсийэлээх. Манна урукку чуумпутук бэйэтин санатар: айылҕа уобарастарынан, былыргы оһуорунан уонна бэлиэнэн. Маһы, керамиканы, айылҕа матырыйаалларын худуоһунньук култуура өйдөбүлүлэригэр кубулутар.
Быыстапка балаҕан ыйын 18 күнүттэн үлэлиэ. Биллэриитин НХМ саайтыгар киирэн көрүҥ.