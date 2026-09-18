Дьокуускай баһылыга Дмитрий Садовников Арассыыйа уус-уран акадьыамыйатын вице-бэрэсидьиэнэ Владимир Анисимовы, акадьыамык Ольга Яушеваны кытта көрүспүтэ. Көрсүһүү туһунан мээр МАХ мессенджергэ баар ханаалыгар кэпсээтэ.
Худуоһунньуктар өрөспүүбүлүкэ киин куоратыгар улахан култуурунай мииссийэлээх кэлэн бардылар: “Туймаада ыһыаҕа” национальнай бырааһынньыкка анаммыт монументальнай болотуна сиэрийэтин оҥорор былааннаахтар.
– Быйылгы Туймаада ыһыаҕар маастардар номнуо үлэлэрин саҕалаабыттара. Үс Хатыҥ ытык сиригэр күн чаҕылыччы тыган турдаҕына, ыһыах аһыллыытын уруһуйдаабыттара. Билигин айар бөлөх, Дьокуускайга кэлэн, ити этюдтары толору хартыына оҥорон таһаарарга үлэлэһэр, – диэн Дмитрий Садовников суруйар.
Болотунаҕа үлэ аһаҕас айар бырассыас ньыматынан барар. Манна саха ыччата көхтөөхтүк кыттар.
Кыталыктар көстүүлэрин А.Д. Макарова аатынан Дьокуускайдааҕы култуура уонна ускуустуба колледжын устудьуоннара уруһуйдууллар. Олоҥхоһут уобараһын арыйарга Олоҥхо тыйаатырын артыыһа Анастасия Алексеева көмөлөһөр. Пленэр түмүгүнэн киэҥ далааһыннаах историческай болотуна айыллыаҕа.
Бырайыак Ил Дархан Айсен Николаев уонна П.П. Романов аатынан Дьокуускайдааҕы художественнай училище өйөбүлүнэн Арассыыйатааҕы акадьыамыйа түһэрсибит сөбүлэҥин чэрчитинэн олоххо киирэр.
Стратегическай сыала – 2032 с. Дьокуускай 400 cааһын көрсө далааһыннаах быстаапканы тэрийии, федеральнай таһымҥа эрэгийиэн култуурунай нэһилиэстибэтин сүрэхтээһин.
Дьокуускай дьаһалтатын пресс-сулууспатын хаартыската.