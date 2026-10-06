Сэтинньи 4-9 күннэригэр Дьокуускайга IX норуоттар икки ардыларынааҕы киинэ бэстибээлэ (ЯМКФ) ыытыллыа. Бэстибээл аан маҥнайгытын кыһыҥҥы кэмҥэ буолуоҕа. Быйылгы бэстибээлгэ Арассыыйаттан, Казахстантан, Монголияттан, Кытайтан кыттыыны ылыахтара.
ЯМКФ историятын сэгэтэн көрөр буоллахха, аан бастаан 2011 с. ыытыллыбыт «Кино Арктики» өрөспүүбүлүкэтээҕи киинэ бэстибээлиттэн силис тардар. Бу бэстибээлгэ продюсер, режиссер Сергей Сельянов, звукорежиссер Алиакпер Гасан-Заде, кинокириитик Сергей Анашкин уо.д.а. Арассыыйаҕа биллэр-көстөр кинематографистар кыттыбыттара. «Кино Арктики» эрэгийиэҥҥэ кинематограф сайдар кыахтааҕын көрдөрбүтэ, Арассыыйа араас эрэгийиэннэрин икки ардыларыгар култуура ситимэ бөҕөргүүрүгэр көмөлөспүтэ. Кэнэҕэһин Дьокуускайдааҕы норуоттар икки ардыларынааҕы киинэ бэстибээлин тэрийэргэ тирэх буолбута.
ЯМКФ билиҥҥи аатынан аан бастаан 2013 с. сайын атырдьах ыйыгар ыытыллыбыта. Оттон 2019 с. VI төгүлүн ыытыллар ЯМКФ-ны РФ култуураҕа министиэристибэтэ дойду үрдүнэн ыытыллар киинэ бэстибээллэрин испииһэгэр киллэрбитэ.
IX норуоттар икки ардыларынааҕы киинэ бэстибээлин бырагыраамматыгар – толору метражтаах киинэ сүрүн куонкуруһа, анал көрдөрүүлэр, дьыалабыай уонна үөрэтэр бырагырааммалар, айар көрсүһүүлэр уонна маастар кылаастар ыытыллыахтара.
Сүрүн бирииһи “Хаар ачыкытын” (чарапчыны) бастыҥ киинэ иһин туттарыахтара. Бу туһунан Бырабыыталыстыба пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Сонун төрдө, хаартыска: Бырабыыталыстыба пресс-сулууспата