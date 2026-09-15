Арассыыйа Буруйу толуйтарыыга федеральнай сулууспатын (УФСИН) Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр салалтатын пресс-сулууспата иһитиннэрэринэн, маннааҕы управление “Үрүҥ эһэ” ураты аналлаах этэрээтин үлэһитэ үрдүк бэлиэни – краповай бэриэти кэтэр быраабы ылла.
Краповай бэриэти ураты аналлаах этэрээккэ сылтан ордук үлэлээбит, дириҥ билиилээх, күүстээх бэлэмнээх уонна үчүгэй эрэ өттүнэн сыаналанар сотрудник кэтэр бырааптаах. Кини физическай уонна тактическай таһыма таһыччы, бэргэн ытааччы буолуохтаах. Маннык тургутууну күрэстэһээччи эрэ барыта ааспат, финалга 20–30% эрэ сотрудник тиийэр.
Иркутскай уобалаһыгар ыытыллыбыт тургутук финалыгар 23 эрэгийиэнтэн 51 сотрудник тахсыбыт. Кинилэр 10 км уустук марш-бросогу ааспыттар, аптамаатынан ытыалаабыттар, элбэх мэндиэмэннээх дьиэни штурмалаабыттар, акробатическай эрчиллиилэри көрдөрбүттэр уонна саата-саадаҕа суох илиинэн охсуһууга киирсибиттэр. Түмүккэ инструктары кытары универсальнай охсуһуу быраабылатынан киирсибиттэр – 12 мүнүүтэ устата охсуспуттар.
Ити уустук тургутугу этэҥҥэ туораан, баара эрэ 6 байыас краповай бэриэти кэтэр быраабы ылбыт. Кинилэр ортолоругар Саха сирин, Свердловскай, Кмерово уобаластарын, Ханты-Манси автономиялаах уокурук, Дьэбириэй автономиялаах уобалаһын уонна Тыва Өрөспүүбүлүкэтин байыастара.
Сонун төрдө уонна хаартыска: УФСИН Саха сиринээҕи Управлениетын пресс-сулууспата