750-тан тахса устудьуон мэдиссиинэ үөрэҕин кыһаларыгар тус сыаллаах миэстэҕэ киирдэ.
2026/2027 үөрэх дьылыгар тус сыаллаах миэстэҕэ мэдиссиинэ идэлэринэн 758 устудьуон туттарсан киирбит. Ити – былырыыҥҥытааҕар 24%-нан үрдүк.
Саха сиригэр мэдиссиинэ каадырдарын бэлэмнииргэ тус сыаллаах миэстэҕэ үөрэтии улахан оруоллаах. Тус сыаллааҕынан бүтэрбиттэр салгыы өрөспүүбүлүкэ араас муннуктарынан тарҕанан үлэлии барар эбээһинэстээхтэр.
Быйыл специалитекка 275, ординатураҕа 91 уонна орто анал мэдиссиинэ үөрэҕэр 392 устудьуон киирбит.
Специалитекка 285 миэстэ көрүллүбүтэ, онтон ХИФУ Мэдиссиинэ институтугар 190 миэстэттэн 184-гэр киирбиттэр, киин мэдиссиинэ үөрэҕин кыһаларыгар – 95 миэстэттэн 91-гэр киирбиттэр.
Ординатураҕа 169 миэстэ тыырыллыбыта. ХИФУга 87 миэстэттэн 68-гар киирбиттэр, киин үөрэх кыһатыгар – 82 миэстэҕэ 23 оҕо киирбит.
Оттон орто анал мэдиссиинэ персоналын бэлэмнииргэ өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүттэн 392 миэстэ тыырыллыбыта.
Бу туһунан Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба дьаһалтатын пресс-сулууспата суруйар.
Хаартыска: ХИФУ