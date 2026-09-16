Ыстатыыстыка көрдөрөрүнэн, Арассыыйаҕа арыгылааһын таһыма олус кыччаан, 1996 сыллааҕы таһымҥа тиийбит. 2026 сылга дойду олохтоохторо арыгыны “туттууларын” 0,54 лиитирэнэн аҕыйаппыттар. Бу түмүгэр кэнники 12 ыйга хас биирдии дууһаҕа 7,52 лиитирэ арыгы тиксэр буолбут.
Ол иһигэр, Москубаҕа – 4,45 л., Санкт-Петербурга – 5,94 л., Новосибирскай уобаласка – 7,75 л., Татарстаҥҥа – 9,81 л., Свердловскай уобаласка 9,85 л.
Дьон арыгыны испэт буолуута дойдубут эрэстэрээнин биисинэһигэр олус охсуулаахтык дьайар буолбут. Ол курдук, дойдубут улахан “миллионник” куораттарыгар дьону арыгылатар эрэстэрээннэр, бардар ахсааннара 6 бырыһыан кыччаабыт.
Хаартыска: СИА