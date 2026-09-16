Ленскэй улууһун дзюдоистката Надежда Татарченко Григорий Веричев аатынан Бүтүн Арассыыйатааҕы күрэхтэһиигэ бастакы миэстэни ылла.
Надежда 78 киилэҕэ ситиһиилээхтик туһунна. Кини утуу-субуу 4 күүстээх күрэсчити кыайан, бастакы миэстэ буолла. Онон Арассыыйа чөмпүйэнээтигэр кыттар бырааптанна. Санатан этэр буоллахха, Арассыыйа чөмпүйэнээтэ Минеральные Воды куоракка алтынньы 15-16 күннэригэр ыытыллыаҕа.
Надежда -- Арассыыйа чөмпүйэнээтин икки төгүллээх призёра. Дзюдоҕа Саха сирин уонна Свердловскай уобалас сүүмэрдэммит хамаандаларын биир тутаах лиидэрэ.
Хаартыска, сонун төрдө: "ЦСП Триумф" телеграм-ханаалтан