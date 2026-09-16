Мииринэй куоракка АЛРОСА үлэһиттэрэ үлэлэрин быыһыгар сынньаналларыгар аналлаах, 114 миэстээх саҥа дьиэ тутуллан үлэҕэ киирдэ. Аныгы, табыгастаах усулуобуйалаах сырдык-ыраас дьиэҕэ Мииринэйдээҕи-Ньурбатааҕы ХБК уонна хампаанньа Матырыйаалынай-тэхиниичэскэй хааччыйыытын управлениетын (УМТС) үлэһиттэрэ баахталарын быыһыгар сынньаныахтара.
Саҥа дьиэни арыйар дьоро тэрээһиҥҥэ хампаанньа генеральнай дириэктэрэ Павел Маринычев кытынна. Үөрүүлээх быһыыга-майгыга тутуу түмүктэммитин бэлиэтиир аалай кыһыл лиэнтэни быстылар.
“Хампаанна бэлиитикэтэ – үлэһиттэрин туһугар кыһамньы. Биһиги кэлэктииппит, үлэһиттэрбит дьиэ кэргэннэрин туһугар үлэлиибит, ол – биһиги култуурунай кодпут. Симиэнэ быыһыгар сынньанар дьиэ арыллыыта – ол дьыалаҕа өссө биир кылаат буолар хардыы”, – диэн Павел Маринычев бэлиэтээтэ.
Икки этээстээх таас дьиэ 114 сытар миэстэлээх. Үлэһиттэр ирдэбиллэригэр толору эппиэттиир аныгы бырайыагынан оҥоһуллубут. Комплекс табыгастаах утуйар миэстэлэрдээх, тэлэбиисэрдэрдээх уонна дьоҕус куукуналардаах 57 хостоох. Хас биирдии дьоҕус куукунаҕа халадыынньык, микроволновай оһох уонна электро-чаанньык турар. Сиэксийэҕэ иккилии хосхо биирдии дуус уонна чэпчэтинэр-ыраастанар хос баар.
Үлэһиттэр толору сынньаналларыгар анаан сымнаҕас дьыбааннардаах, ТВ-панеллардаах, массаастанар кириэһилэлэрдээх, оонньуур приставкалардаах үс сынньанар саала баар. Бытовой блокка таҥас сууйар массыыналардаах прачечнай, ону сэргэ таҥаһы сэргэ атах таҥаһы куурдар ыскааптар тураллар.
Саҥа дьиэҕэ куттал суох буолуутун күнүстэри-түүннэри үлэлиир харабыллар хааччыйаллар, киллэрэр-таһаарар хонтуруоллуур тиһик баар.
Саҥа комплекс Мииринэй нөҥүө Мииринэйдээҕи-Ньурбатааҕы ХБК уонна УМТС-ка баахтанан үлэлии кэлээччилэр наадаларын барытын толуйар.
Бу дьиэ АЛРОСА үлэһиттэригэр анаан аныгы инфраструктураны уонна табыгастаах усулуобуйаны тэрийиитигэр өссө биир дьоһун хардыы буолла.
АЛРОСА.