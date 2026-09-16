Бу Госдума быыбарын кытта сибээстээх. Балаҕан ыйын 17-20 күннэригэр Дьокуускайга быыбар ыытыллар куорат оскуолаларын дистанционнай үөрэххэ көһөрүөхтэрэ. Бу туһунан СИА суруйар.
«СӨ Үөрэҕин уонна наукатын министиэристибэтин дьаһалыгар олоҕуран, быыбардыыр учаастак үлэтигэр кыттыгастаах оскуолалар быыбар кэмигэр дистанционнай үөрэххэ көһүөхтэрэ», -- диэн куорат Үөрэҕин управлениета иһитиннэрдэ.
Госдума быыбарыгар куоластааһын үс күн устата буолуоҕа: балаҕан ыйын 18, 19, 20 күннэригэр.
Хаартыска, сонун төрдө: СИА