“Царьград” интэриниэт-телеханаал кэпсээбитинэн, балаҕан ыйын 10 бастакы күнүн иһигэр 100 тыһ. кэриҥэ узбек миграна дойдутугар төттөрү төннөн күккүрээбит. Ол төрүөтэ: солкуобай мөлтөөһүнүн суотугар дохуот түһүүтэ, РФ былааһа миграннары утары ыытар тыйыс бэлиитикэтэ, “куттала суох буолуу боппуруостара уонна дойду халбархай туруга”, атын дойдуларга табыгастаах үлэ миэстэлэрэ көстүүтэ уо.д.а. Билигин Узбекистантан төрүттээх үлэ миграннарын халыҥ халҕаһата Кытай, Соҕуруу Кэриэйэ, Аан Илин уонна Илиҥҥи Дьобуруопа дойдуларын диэки салаллар.
Василий Шапошников хаартыската.