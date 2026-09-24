Түөкүттэр домофон туруорааччылар ааттарыттан кэпсэппиттэр.
Ааспыт сууккаҕа СӨ Ис дьыала министиэристибэтин Дьуһуурунай чааһыгар дистанционнай түөкүннээһин туһунан биир сайабылыанньа киирдэ. Томпо улууһун 28 саастаах мэдэссиинэ сиэстэрэтин домофон туруорабыт диэн албыннаан, түөкүттэр бас билэр счеттарыгар 200 тыһыынча солкуобайы ыыттарбыттар.
Полиция өрөспүүбүлүкэ олохтоохторун сэрэхтээх буоларга ыҥырар: билбэт дьоҥҥутун кытта кэпсэтимэҥ уонна кинилэр этиилэринэн финансовай операциялары оҥорумаҥ.
Бэй.кэр
Хаартыска: Мария Васильева