Биллэр судаарыстыбаннай уонна уопсастыбаннай диэйэтэли, айааччыны – Анатолий Игнатьевич Чомочоевы үбүлүөйүнэн өрөспүүбүлүкэ бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Анатолий Семенов эҕэрдэлээтэ.
“Анатолий Игнатьевич өр сыллар усталарыгар ССРС Сэбилэниилээх күүстэригэр бэриниилээхтик сулууспалаабыта. Кини уопута уонна билиитэ дойду саамай уустук кэмигэр наадалаах буолбута. Чернобыллааҕы АЭС саахалын туоратыыга кыттыбыта уонна “Укрытие” зонаҕа суһал бөлөх ыстаабын салайбыта. Онно, саамай кутталлаах усулуобуйаҕа, кини радиацияттан харыстаныы исписэлииһин быһыытынан бэйэтин көрдөрбүтэ уонна куттал суоһуурун аччатыыга быһаарыылаах этиилэри оҥорбута.
Кини олоҕун устата төрөөбүт дойдутун уонна дьонун-сэргэтин туһугар сулууспалаата. Үрдүкү Сэбиэккэ үлэлээбитэ, Үөһээ Бүлүү дьаһалтатын, гражданскай оборуона уонна ыксаллаах быһыы-майгы дьыалаларыгар судаарыстыбаннай кэмитиэти салайбыта, Ил Түмэн дьокутаата этэ.
Анатолий Игнатьевич олоҕор ордук миэстэни айыы-тутуу ылар. Кэнники сылларга сүрүн дьыалатынан энергия источниктарын альтернативатын оҥорууга күүскэ ылсан үлэлэһэр. Ити – Арктикаҕа уонна хотугу сиргэ стратегическай суолталаах хайысха. Анатолий Игнатьевич инники туһунан толкуйдуур: тыйыс усулуобуйаҕа дьон олоҕун тупсарыы уонна айылҕаны харыстааһын туһунан.
Сыратын-сылбатын дьоҥҥо сырдатар үлэҕэ уурар,билиитин уонна уопутун ыччаттары кытары үллэстэр. Кини билимҥэ бэриниитэ, инженердии толкуйдуур дьоҕура уонна төрөөбүт дойдутугар таптала дириҥ ытыктабылы уонна сөҕүүнү-махтайыыны эрэ аҕалар.
Ис сүрэхпиттэн Анатолий Игнатьевичка кытаанах доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну уонна идеяларын олоххо киллэрэригэр саҥа ситиһиилэри баҕарабын. Кини уопута уонна билиитэ Саха сирин уйгутун туһугар өр сылларга сулууспалыы турдуннар!”, -- диэтэ Анатолий Аскалонович.
Истиҥ эҕэрдэҕэ “Кыым” эрэдээксийэтэ эмиэ кыттыһар. Ыкса доҕорбутугар, ытыктыыр киһибитигэр бары үчүгэйи эрэ баҕарабыт.
Хаартыска: Анатолий Семенов МАХ ханаалыттан.