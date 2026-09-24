Мииринэй куоракка тутулла турар Арчы дьиэтэ түмүктүүр түһүмэҕэр киирдэ. Үлэһиттэр таһын, сарайын, ону тэҥэ ис үлэтин ситэрэллэрэрэ эрэ хаалла.
Бу күннэргэ Арчы дьиэтин тэбэр сүрэҕэ – ыалдьыттары сылааһынан угуттуу көрсөр, сиэри-туому ыытар сахалыы симии оһох – тутулунна. Ону сэргэ ититии, уу, кирдээх уу ситимнэрэ тардылыннылар, киирэр ааҥҥа билиитэ уурдулар, күрүөх-хаһаа дьэндэйдэ. Аны уота-күөһэ уонна гааһа силигин ситэрэ хаалла. Тиэргэн иһин уонна таһын МУАД аспааллыахтаах.
“Сардаана” уопсастыбаннай түмсүү бырайыагын куорат уонна улуус дьаһалталара, ону сэргэ АЛРОСА уонна “Саханефть” бырамыысыланнай тэрилтэлэр үбүлүүллэр. Саха норуотун төрүт үгэһин хараанныыр аналлаах тутуу быйыл сэтинньи бүтүүтүгэр үлэҕэ киириэхтээх.
Юлия Подкорытова суруйуута.