Ытыктабыллаах учууталлар, педагогическай үлэ бэтэрээннэрэ! Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин эйгэтин үлэһиттэрэ!Эһигини идэлээх бырааһынньыккытынан – Учуутал күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!
Учуутал – хаһан да суолтатын сүтэрбэт, муҥура суох үрдүк аналлаах идэ. Оскуола биһиги иккис дьиэбит буолар. Манна киһи саамай тутаах хаачыстыбалара: үөрэнэргэ, доҕордоһорго, улахан дьону ытыктыырга, кыраларга көмөлөһөргө үөрэтэллэр. Учууталлар оҕолорбут дьиҥнээх дойдумсах, үтүө дьон буолан тахсалларыгар көмөлөһөллөр. Кинилэр биһиэхэ итэҕэйэллэр уонна бэйэбитигэр эрэллээх буоларга, ситиһэргэ, айарга-тутарга үөрэтэллэр.
Хас биирдии киһиэхэ олоҕун тухары өйдүү-саныы сылдьар Учуутала баар. Ол оҕону ис сүрэҕинэн таптыыр, хас биирдии үөрэнээччигэ үтүөнү көрөр киһи. Учуутал билиини эрэ биэрбэт, олоххо суолу ыйар диэн бигэтик итэҕэйэбин. Ити үтүө холобурунан ССРС норуодунай учуутала Михаил Андреевич Алексеев буолар. Кини үгүс талааннаах педагогтары иитэн таһаарбыта, олор ортолоругар Арассыыйа норуодунай учуутала Виктор Филиппович Потапов баар.
Билигин Саха сирин педагогтара бу үтүө үгэһи салгыыллар. Быйылгы үөрэх дьылыгар 8 тыһыынчаттан тахса выпускник судаарыстыбаннай түмүктүүр аттестацияны туттарда, 30 оҕо тоҕус биридимиэккэ муҥутуур 100 баалы ылла. Өрөспүүбүлүкэ устуоруйатыгар маҥнайгытын эбэҥки тылыгар 100 бааллаах түмүк бэлиэтэннэ.
Биһиги педагогтарбыт Саха сирин аатын Бүтүн Арассыыйатааҕы идэлээх күрэхтэригэр чиэстээхтик көмүскүүллэр:
Чурапчытааҕы С.К. Макаров аатынан гимназия аангылыйа уонна кытай тылын учуутала Юлия Мироновна Макарова «Арассыыйа 2026 сыллааҕы Учуутала» күрэх финалыгар таҕыста.
Уус Алдан Лөгөйдөөҕү лиссиэй-интэринээтин төрөөбүт тыл уонна литэрэтиирэ учуутала Валентина Иннокентьевна Тищенко «Төрөөбүт тыл уонна төрөөбүт литэрэтиирэ учуутала» күрэх финалыгар тахсан, «Учительская газета» «Түмэр тыл» анал бирииһин ылла.
Нам улууһун Граф Биэрэгиттэн «Ромашка» уһуйаанын иитээччитэ Анастасия Николаевна Григорьева «Арассыыйа 2026 сыллааҕы Иитээччитэ» күрэх финалиһа буолла.
«Арктика» оскуола-интернатын эбээн тылын уонна литэрэтиирэтин учуутала Надежда Максимовна Очирова «Төрөөбүт тыл уонна төрөөбүт литэрэтиирэ учуутала» күрэх финалыгар үһүс миэстэни ылла. Бу барыта идэ таһымын саҥа үрдэлгэ таһаарар.
Учуутал идэтин суолтатын үрдэтии – биһиги сүрүн сорукпут. 2026 сыл тохсунньу 1 күнүттэн Саха сиригэр «Педагогическай үлэһиттэр ыстаатыстарын мэктиэлэрин туһунан» сокуон үлэлиир. Ону таһынан учууталлары өйүүр эбии дьаһаллар толкуйданаллар.
Балаҕан ыйыттан эдэр исписэлиистэргэ биир төгүллээх төлөбүр кээмэйэ улаатты: Арктика зонатын педагогтарыгар 120 тыһыынча солкуобайга диэри, оттон өрөспүүбүлүкэ атын улуустарыгар – 90 тыһыынча солкуобайга диэри. Наставничествоны салгыы сайыннарабыт. Сыл аайы 100 бастыҥ педагог Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондатыттан 100-түү тыһыынча солкуобайы ылаллар. Биһиги инникитин даҕаны үөрэҕирии эйгэтигэр бары кыахпытын уруохпут.
Күндү учууталлар!
Талбыт идэҕитигэр бэриниилээххитин, оҕолору таптыыргытын уонна Саха сирин инникитигэр улахан кылааккытын киллэрэргитин иһин барҕа махталбын тиэрдэбин. Эһигиэхэ кытаанах доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу-илгэни, махталлаах үөрэнээччилэри, идэҕитигэр саҥаттан саҥа ситиһиилэри уонна уостубат эрчими баҕарабын!
СӨ Ил Дархана Айсен Николаев.