Төрдүс төгүлүн ыытыллар Норуоттар икки ардыларынааҕы ыраах дистанцияҕа армейскай ытыыга күрэх Дьокуускайга алтынньы 8–11 күннэригэр буолуоҕа. Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа Федор Охлопков сырдык кэриэһигэр ыытыллар күрэх "Сулус" полигоҥҥа ыытыллыаҕа.
Күрэххэ Арассыыйаны кытары доҕордуу сыһыаннаах дойдулар бэрэстэбиитэллэрэ кытталлар. Сүрүн судьуйанан Уһук Илиҥҥэ РФ Бэрэсидьиэнин боломуочуйалаах бэрэстэбиитэлэ Юрий Трутнев буолуоҕа.
Быйылгы күрэххэ аан бастакытын 16—18 саастаах кыттааччыларга кыра калибрдаах винтовканан ыытыыга күрэх ыытыллар. Онно Уһук Илин эрэгийиэннэриттэн 11 хамаанда кыттарга сайаапканы биэрбиттэр. Эдэр ытааччылар "Буойун" киин байыаннай-патриотическай кулуубугар "Снайпинг" хайысхаҕа дьарыктаналлар.
Хаартыска: Улуус Медиа.