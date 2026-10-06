АЛРОСА уонна "Арассыыйа массыынаны оҥорооччуларын сойууһун" Саха сиринээҕи салаата "Турникета суох нэдиэлэ" Бүтүн Арассыыйатааҕы аахсыйа чэрчитинэн оскуола үөрэнээччилэрин (1-11 кылаастар) "Техника машиностроения будущего" оҕо уруһуйун куонкуруһугар кыттарга ыҥырар.
Үлэлэри А4 быһыылаах альбом лиистэригэр хайдах баҕарар тиэхиньикэлээҕи туталлар: живопись, графика, коллаж уо.д.а. Үлэ тиэмэтэ:
- "Көмөлөһөөччү-роботтар"
- "Космическай собуот"
- "Кэлэр кэм транспора".
Уруһуйдары алтынньы 27 күнүгэр диэри маннык аадарыстарга туталлар: Мииринэй к., Кузаков шоссета, 11 дьиэ, 211 хос эбэтэр "Конкурс рисунков" диэн бэлиэтээн сканердаммыт көрүҥүнэн маннык эл. аадырыска: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Уруһуй сирэй өттүгэр булгуччу ыйыллыахтаах: ааптар ААА, оскуолата, кылааһа, куората эбэтэр улууһа. Куонкурус балаһыанньатын сиһилии манна билсиэххитин сөп.
Түмүгү 2026 сыл алтынньы 28-30 күннэригэр таһаарыахтара. Ол туһунан иһитиннэрии АЛРОСА Корпоративнай университетын в Контакте сирэйигэр https://vk.ru/cpkalrosa тахсыаҕа.
Сааһынан бөлөх кыайыылаахтара дьупулуомнары уонна сыаналаах бириистэри тутуохтара. Бары кыттааччыларга электроннай сэртипэкээт бэриллиэ.
Айар-тутар дьоҕургутун көрдөрөр уонна массыынаны оҥоруу эйгэтин туһунан элбэҕи билэр түгэҥҥитин куоттарымаҥ.
АЛРОСА пресс-службата