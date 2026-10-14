Алтынньы 9-с күнүгэр уопсастыбаннас бэрэстэбиитэллэрэ Б.А. Ойуунускай аатынан Литэрэтиирэ түмэлигэр мустан, Чурапчы Кытаанаҕыттан төрүттээх, саха литэрэтиирэтигэр, успуордугар уонна ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустубатыгар уһулуччу кылааты киллэрбит үс киһи – СӨ норуодунай суруйааччыта, П.А. Ойуунускай аат. Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, саха литэрэтиирэтигэр историческай арамаан жанрын төрүттээбит В.С. Яковлев-Далан, САССР, РСФСР уонна ССРС үтүөлээх тириэньэрэ, САССР үтүөлээх учуутала, саха тустуутун оскуолатын төрүттээбит Д.П. Коркин, САССР ускуустубатын үтүөлээх диэйэтэлэ, живописец, өрөспүүбүлүкэ ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустубатын биир тумус маастара А.П. Собакин – 2028 сылга төрөөбүттэрэ 100 сылын бэлиэтиир тэрээһин туһунан кэпсэттилэр.
Сүбэ мунньахха саха норуодунай суруйааччыта С.А. Попов-Тумат, СӨ суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ А.Г. Гуринов-Арчылан, Саха сиринээҕи Ойуулуур-дьүһүннүүр училище дириэктэрэ А.А. Неустроев, “Полярная звезда” сурунаал эппиэттиир сэкирэтээрэ И.Г. Попова, Ойуунускай аат. Литэрэтиирэ түмэлин дириэктэрин солбуйааччы П.А. Кулаковскай, В.С. Яковлев-Далан кыыһа Л.В. Яковлева, Д.П. Коркин иитиллээччитэ, успуорт бэтэрээнэ Н.Н. Пономарев, Кытаанах нэһилиэгин баһылыга И.Т. Пономарев, о.д.а. кытыннылар.
Мунньах түмүгүнэн уопсастыбаннас бэрэстэбиитэллэрэ үбүлүөйдээх үс киһи өрөспүүбүлүкэ сайдыытыгар киллэрбит сүҥкэн кылааттарын, кинилэр нэһилиэстибэлэрэ оҕону-ыччаты иитиигэ уһулуччу суолталааҕын, норуот историческай өйүн-санаатын илдьэ сылдьарын бэлиэтээн туран, өрөспүүбүлүкэ Ил Дархана А.С. Николаевка 2028 с. кинилэр үбүлүөйдээх сылларын холбуу тутан, киэҥ далааһыннаахтык бэлиэтииргэ ыҥыран сурук суруйдулар. Быһа холоон хайдах, туох хайысхалаах үлэ-хамнас ыытыллыан сөбүн торумнуур этиилэрин киллэрдилэр.
Сурукка барыта Саха сиригэр киэҥник биллэр 12 киһи илии баттаабыт.
Кыым.ру.