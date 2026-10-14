Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Паром сырыыта хаһан тохтуур?

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Саха сирин тырааныспарга министиэристибэтэ өрүһүнэн паром сырыыта хаһан сабылларын туһунан барыллаан дааталары таһаарда. Ити болдьохтор гидрологическай балаһыанньаны уонна муус халыҥыырыттан көрөн уларытан биэриэхтэрин сөп.

Өлүөнэ өрүскэ:

 «Дьокуускай-Аллараа Бэстээх»: алтынньы 18 күнүгэр диэри салгыы үлэлиир, ол кэнниттэн атын графикка көһөр уонна тарыып биллэ улаатар.  

 «Кангаласс - Суотту»: алтынньы 16 күнүттэн сырыы тохтуур.

 «Өлүөхүмэ - Заречнай»: алтынньы 15 күнүгэр диэри үлэлиир.  

 «Хачыкаат - Мохсоҕоллоох»: алтынньы 16 күнүгэр диэри үлэлиир.  

Алдан өрүскэ:

 «Мэҥэ Алдан - Кэскил»: алтынньы 15 күнүттэн сырыы тохтуур.  

 «Уус‑Маайа - Эльдикан»: алтынньы 10 күнүттэн сырыы тохтоон турар.

Бүлүү өрүскэ:

 «Үөһээ Бүлүү - Хоро»: алтынньы 20 күнүгэр диэри паром сылдьар.

 «Ньурба - Күндээдэ»: алтынньы 18 күнүгэр диэри үлэлиир.  

 «Кириэстээх - Мииринэй»: алтынньы 18 күнүттэн сырыы тохтуур.  

 «Сунтаар - Уустуйа»: алтынньы 18 күнүгэр диэри үлэлиир.

Амма өрүскэ:

«Амма - Бөтүҥ»: паром алтынньы 13 күнүттэн тохтообута.  

Өрүс суола хаайар кэмигэр Өлүөнэ, Алдан уонна Бүлүү өрүстэргэ салгын олбохтоох суудуналар (хивустар) уонна аэроботтар сылдьыахтара. Кинилэр күнүскү эрэ кэмҥэ үлэлиэхтэрэ.

Кыым.ру

Хаартыска: СИА.

 

Бүтэһик сонуннар