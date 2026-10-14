Саха сирин тырааныспарга министиэристибэтэ өрүһүнэн паром сырыыта хаһан сабылларын туһунан барыллаан дааталары таһаарда. Ити болдьохтор гидрологическай балаһыанньаны уонна муус халыҥыырыттан көрөн уларытан биэриэхтэрин сөп.
Өлүөнэ өрүскэ:
«Дьокуускай-Аллараа Бэстээх»: алтынньы 18 күнүгэр диэри салгыы үлэлиир, ол кэнниттэн атын графикка көһөр уонна тарыып биллэ улаатар.
«Кангаласс - Суотту»: алтынньы 16 күнүттэн сырыы тохтуур.
«Өлүөхүмэ - Заречнай»: алтынньы 15 күнүгэр диэри үлэлиир.
«Хачыкаат - Мохсоҕоллоох»: алтынньы 16 күнүгэр диэри үлэлиир.
Алдан өрүскэ:
«Мэҥэ Алдан - Кэскил»: алтынньы 15 күнүттэн сырыы тохтуур.
«Уус‑Маайа - Эльдикан»: алтынньы 10 күнүттэн сырыы тохтоон турар.
Бүлүү өрүскэ:
«Үөһээ Бүлүү - Хоро»: алтынньы 20 күнүгэр диэри паром сылдьар.
«Ньурба - Күндээдэ»: алтынньы 18 күнүгэр диэри үлэлиир.
«Кириэстээх - Мииринэй»: алтынньы 18 күнүттэн сырыы тохтуур.
«Сунтаар - Уустуйа»: алтынньы 18 күнүгэр диэри үлэлиир.
Амма өрүскэ:
«Амма - Бөтүҥ»: паром алтынньы 13 күнүттэн тохтообута.
Өрүс суола хаайар кэмигэр Өлүөнэ, Алдан уонна Бүлүү өрүстэргэ салгын олбохтоох суудуналар (хивустар) уонна аэроботтар сылдьыахтара. Кинилэр күнүскү эрэ кэмҥэ үлэлиэхтэрэ.
Кыым.ру
Хаартыска: СИА.