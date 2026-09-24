Сарсыҥҥыттан саҕалаан үс күн устата Дьокуускайга Комсомольскай болуоссакка өрөспүүбүлүкэтээҕи “Ас-үөл” быыстапка-дьаарбаҥка ыытыллыаҕа. Үгсэ буолбут тэрээһин быйыл номнуо 28-с төгүлүн буолуоҕа. Манна өрөспүүбүлүкэ араас муннуктарыттан тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҥорон таһаарааччылар, пиэрмэрдэр, агро-оскуолалар кыттыахтара. Бу туһунан ТХМ пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Тыа хаһаайыстыбатын миниистирин эбээһинэһин толорооччу Анна Стручкова бэлиэтээбитинэн, дьаарбаҥка атыы-кутуу былаһааккатынан эрэ буолбакка, уопуту атастаһыыга, олохтоох бородууксуйаны киэҥ эйгэҕэ таһаарыыга уонна дьоҕус агро-биисинэһи өйүүргэ улахан суоталаах буолуоҕа.
Күн бүгүн дьаарбаҥкаҕа кыттыыга 115 кыттааччы сайаапка биэрбит. Саамай сүрүнэ – Дьокуускай олохтоохторун уонна ыалдьыттарын хаачыстыбалаах олохтоох бородууксуйанан хааччыйыы уонна оҥорон таһаарааччылары өйөөһүн буолуоҕа. Маны таһынан, АПК ситиһиилэрин көрдөрүөхтэрэ.
Быыстапка-дьаарбаҥка чэрчитинэн Арктикатааҕы судаарыстыбаннай агротехнологическай университекка сэминээр, стратегическай сиэссийэ, “Дириэктэр” сахалыы киинэ сүрэхтэниитэ, АПК үлэһиттэрин кэнсиэрэ, үүнээйини үүннэриигэ, сүөһү көрөөччүлэргэ, ас уонна аһы оҥоруу бырамыысыланнаһыгар күрэхтэр буолуохтара. Бастыҥ бородууксуйаны “Үрдүк хаачыстыбалаах бородууксуйаны оҥоруу иһин” күрэххэ көрдөрүөхтэрэ, итиэннэ агро-оскуолалар икки ардыларыгар күрэх ыытыахтара.
Субуотаҕа, балаҕан ыйын 26 күнүгэр АГАТУ ипподромугар ТХМ бирииһигэр ат сүүрдүүтэ буолуоҕа. Онно уон улуустан 30 күүстээх сүүрүүк аттар илин-кэлин түсүһүөхтэрэ. Дистаницялар – 1200,1600,2400 уонна 3200 м. Бириис уопсай пуондата – 3,9 мөл. солк.
Быыстапка-дьаарбаҥка өрөбүлгэ, Судаарыстыбаннас күнүгэр түмүктэниэҕэ.
Хаартыска: Улус-Медиа