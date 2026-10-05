Усуйаана улууһугар таһаҕаһы тиэрдиигэ уустук балаһыанньа үөскээтэ. Бу туһунан sakhaday.ru саайтка суруналыыс Екатерина Чемезова суруйар. Ол курдук, наадалаах табаар уонна ас-үөл тиэрдиллибэтэх. Таһаҕастара туран хаалбыт урбаанньыттар ЛОРП тэрилтэни буруйдууллар. Кинилэр өрөспүүбүлүкэ хотугу улуустарыгар таһаҕаһы тиэрдиини кэмигэр ыыппатахтар дииллэр.
Валерий Сидорин, Усуйаана улууһун баһылыга:
-- Күн бүгүн Дьааҥы өрүскэ балаһыанньа уустук. Ол АТЛК нэһилиэнньэҕэ оҕуруот аһын уонна урбаанньыттар таһаҕастарын тиэрдиини кытары сибээстээх.
Биричиинэтэ – таһаҕас Нижнеянскай пуордугар хойутаан кэлбитэ. Дьааҥы өрүскэ уу олус түһэн, билиҥҥитэ өрүс суудуналара таһаҕаһы тиэрдэр кыахтара суох буолла.
Билиҥҥитэ кэниэйнэрдэрдээх 20 мотуордаах оҥочо Нижнеянскайтан Усть-Янскай сэлиэнньэтин туһаайыытыгар бардылар, онно биэрэктэн вездеходунан таһаҕаһы тиэйэр кыах баар.
Биһиги урбаанньыттары кытары сибээстэһэбит, оҥочолор сырыыларын кэтиибит. Уустуктар таҕыстахтарына баар кыһалҕаны быһаарарга туһааннаах миэрэлэри ыларга бэлэм олоробут.
Анна Дмитриева, урбаанньыт:
-- Уустук балаһыанньа бүрүүкээтэ. Дьааҥы өрүскэ уу наһаа түстэ, чаардаан оҥочолор да сылдьыбат үлүгэрэ буолла. Уу суох, өрүс номнуо тоҥон эрэр. Манна ьиһиэхэ кыһыммыт кэлбитэ. Бастаан таһаҕаһы Хаһааччыйаҕа диэри илдьээри гыммыттара, испииһэк оҥорбуттара, онтон батынан кэбиспиттэрэ – чаардаан хаалыахтара диэн. ЛОРП өттүттэн кэмигэр таһаҕаһы ыыппатахтарын түмүгэр итинник буолла. Билигин пуорка өрүс суудуналара мунньусталларын кэтэһэн олоробут. Онно бастатан туран көмүс хостооччулары ыытыахтара, биһигини буолбатах. Дьон туһунан олох санаабаттар. Мин фрукта, оҕуруот аһын, утахтары кэтэһэн сылдьабын. Үлүйүө суохтаахтары. Нижнеянскай пуордугар 20 туонналаах тутуу матырыйаала иҥнэн сытар. Ону Хпһааччыйаҕа диэри илтэрэрбэр биир эриэйсэҕэ 50—70 тыһ. солк. төлүөхпүн наада, онно эбии уматыгы. Ол эрээри, мин тиэхиньикэм моһуогуран оҥочону ыытар кыаҕым суох. Билигин Хаһааччыйаҕа диэри сырыы суох, өрүс турда.
Сонун төрдө уонна хаартыска: https://sakhaday.ru/news/v-ust-yanskom-rayone-slozhilas-kriticheskaya-situaciya-s-dostavkoy-gruzov