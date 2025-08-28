Атырдьах ыйын 25 күнүгэр өрөспүүбүлүкэ оскуолалара үөрэнээччилэри көрсөргө бэлэмнэнэн бүттүлэр. Быйыл Саха сирин үрдүнэн бастакы кылааска 10 тыһыынчаттан тахса оҕо киириэҕэ. Оттон эһиил саас 9 тыһыынчаттан тахса оҕо 11 кылааһы бүтэриэ. Ол туһунан үөрэх министиэристибэтэ иһитиннэрэр.
Үөрэх тэрилтэлэрэ өрөмүөннэммиттэр, педкэлэктиип таҥыллыбыт, үөрэх бырагыраамалара бигэргэммиттэр.
“Өрөспүүбүлүкэ оскуолалара саҥа үөрэх дьылыгар бэлэмнэр. Хас биирдии оҕо аныгы, куттала суох уонна табыгастаах эйгэҕэ үөрэнэр усулуобуйатын тэрийдибит”, – диэн СӨ үөрэххэ уонна билимҥэ миниистирин бастакы солбуйааччыта Ньургун Павлов кэпсээтэ.
Бэлиэтээн эттэххэ, Ил Дархан Айсен Николаев учууталлар атырдьах ыйынааҕы мунньахтарыгар оскуола үөрэхтээһинэ кэм уонна уопсастыба ирдэбиллэрин дьүөрэлии сайдыахтааҕын эппитэ. Ол курдук, былырыын үөрэх былааныгар саҥа биридимиэттэр киирбиттэрэ – Төрөөбүт дойду куттала суох буолуутун уонна көмүскэлин төрүттэрэ, ону таһынан, технология кууруһун оннугар үлэ уруога. 2025 сылтан саҕалаан сүһүөх-сүһүөх устуоруйаны үөрэтии уларыйыахтаах. Ол иһигэр биир түһүмэххэ “эрэгийиэннээҕи компонент” диэн киирэн, Саха сирин устуоруйата үөрэтиллиэхтээх.