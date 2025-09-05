СӨ И.Н. Егоров-Горнай аатынан көрбөт уонна мөлтөхтүк көрөр дьон анал бибилэтиэкэлэрэ Өрөспүүбүлүкэтээҕи анал коррекционнай интэринээт-оскуола алын кылаастарын үөрэнээччилэригэр Брайль тиһигинэн оҥорбут учуобунньуктарын туттарда.
Ол курдук, балаҕан ыйын 1 күнүгэр, Билии күнүн баттаһа, саҥардыллыбыт оскуолаларын боруогун атыллаан киирбит мөлтөхтүк көрөр уонна көрбөт иккис, үһүс, төрдүс кылаас оҕолоро саха тылын учуобунньугун тутан үөрүүлэрэ үс бүк үрдээтэ.
“Саха тылыгар үөрэтэр кинигэлэри Брайль систиэмэтинэн оҥорон таһаарар бырайыак Татьяна Федотовна Мартынова дириэктэрдээх Өрөспүүбүлүкэтээҕи анал коррекционнай интэринээт-оскуоланы кытта холбоһуктаах бырайыакпыт буолар. Бырайыак сахалыы төрүт тылбытын харыстыыр уонна сайыннарар эрэ сыалынан муҥурдаммат. Бырайыакпыт үөрэх хаачыстыбата тупсарыгар эмиэ туһаайыллар. Бу өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен Николаев ыйааҕар киирбит сүрүн хайысхалартан биирдэстэрэ буолар. Төрөөбүт төрүт тылбыт киһи билиини ыларыгар уонна сайдарыгар улахан суолталаах. Бу үлэбит барыта ону туоһулуур. Хайаан даҕаны төрөөбүт тылбытын таптыы, харыстыы үөрэниэхтээхпит. Төрөөбүт тылы үөрэтии олох саҥа ирдэбилэ буоларын өйдүөхтээхпит. Оччоҕуна эрэ омук быһыытынан сайдыахпыт”, – диэн санаатын үллэстэр СӨ И.Н. Егоров-Горнай аатынан көрбөт уонна мөлтөхтүк көрөр дьон анал бибилэтиэкэлэрин дириэктэрэ Айталина КОРНИЛОВА.
Учуобунньуктары Саха сирин коррекционнай оскуолаларыгар анаан уопуттаах тифлопедагогтар Анна Егорова, Инна Балбахова уонна Мария Ушницкая-Алехина уларытан биэрдилэр. Үөрэх матырыйааллара бары ирдэбилгэ эппиэттииллэр.