Анатолий Чомчоев – өрүү киһини соһутар, дьиктиргэтэр идиэйэлэрдээх, кэпсээннээх учуонай киһи. Кини Арассыыйа учуонай-атомщиктары кытта дьоҕус атомнай ыстаансыйаны оҥорор бырайыагынан кэлин кыргыыстар интэриэһиргээн, сэтинньигэ Бишкеккэ аан дойдутааҕы кэмпириэнсийэҕэ ыҥырбыттар. Суруктарыгар “эн Кыргызстан энэргиэтикэтигэр олус наадаҕын” диэбиттэр.
Оттон бүгүн кини чараас эйгэни уонна көстүбэт күүстэри үөрэтэр атын хайысхатынан киһини олоро түһүөр диэри соһутар сабаҕатын кэпсээбитин тиэрдэбин.
Быйыл сайын бассаапка Бүлүү өрүскэ, Сунтаар Элгээйитин чугаһыгар, дьон сыыр быстыбытынан, бөдөҥ баҕайы таас холуонналары дуу, былыргы үйэтээҕи тааһырбыт суон, билигин Саха сиригэр үүммэт мастары булбут дуу хаартыскалара тарҕаммыта.
Чомчоев “бу гректэр мифтэриттэн биллэр, киһи аймах, үрүҥ раса төрдө буолбут аатырар Гиперборея – Хотугу дойду куоратын дьиэлэрин холуонналара буолуохтарын сөп” диир. Итини кини толору аатын ааттаабакка, Сиэллээх Сэгэйэ диэн айылҕалаах, олус дириҥ көрүүлээх, бөлүһүөктүү өйдөөх дьахтар турукка киирэн көрбүтүн ойуулаабытыгар тирэҕирэр. Чараас эйгэ киниэхэ арыйбыта кырдьык буоллаҕына, Элгээйи гипербореецтара үрдүк холуонналардаах дьиэлэрдээх, хороҕор бэргэһэлээх, 3 миэтэрэлээх үрдүк дьон эбиттэр. Анатолий Игнатьевич этитиини билим тылыгар көһөрөн өйдүүргэ маннык кинигэлэри туһаммыт:
1. Мочанов Ю.А., Федосеева С.А. Очерки дописьменной истории Якутии. Эпоха камня. Том 1. АН РС (Я), 2013. – С. 8–42, 62–73. Манна бастакы дьон билиҥҥи Саха сиригэр баар буолбуттарын сабаҕалааһын.
2. Ксенофонтов Г.В. Ураанхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. Том 1. – Якутск, Нац. изд. РС (Я), 1992. – С. 166–167. Сахалар гуннарга киирэллэрин сабаҕалааһын уонна Хоту Атланта курдук сир баарын туһунан.
3. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Том 2. М., ЭКСМО-Пресс (Серия «Великие посвященные»), 2000. – С. 905–919.
Блаватская 800 тыһ. сыл анараа Хоту Гиперборея диэн сайдыылаах дойду баарын этэр. Чомчоев бу этитиилэринэн бүтүн кинигэ, киинэ оҥоруохха сөп диир. Кини өссө хас да сыллааҕыта Элгээйи аттыгар усталара, туоралара, үрдүктэрэ биирдии миэтэрэлээх 12 суруктаах кууп таастар ууттан тахсыбыттарын, сотору суох буолбуттарын санатар. Ити таастары “суол оҥоһуутугар ылбыттара буолуо” диир. Ол таастары булбут, хаартыскаҕа түһэрбит дьон билигин да Элгээйигэ олороллор үһү.
Онон чараас эйгэттэн кэпсииллэринэн, Сахабыт сирин анныгар былыргы Гиперборея сытар буолуон сөп эбит. Итэҕэй-итэҕэйимэ, оннооҕор улахан билим Дарвин түөрүйэтинэн киһи эбисийээнэттэн үөскээбитэ диирин кытта сөбүлэһэр киһи аан дойдуга аҕыйах дииллэр.
