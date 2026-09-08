2026 с. тохсунньу 1-кы күнүнээҕи туругунан, Саха сиригэр эбии үөрэхтээһин тэрилтэтигэр биэһиттэн уон аҕыһыгар диэри саастаах 180 033 оҕо сылдьар. Кэлиҥҥи үс сылга ити көрдөрүү 19,6%-нан улааппыт – былаан үөрэнээччи 75,2%-на буоллаҕына, 89,34%-на буолбут.
Сыл саҕаланыытынааҕы көрдөрүүнэн, өрөспүүбүлүкэҕэ эбии үөрэхтээһининэн 1 306 тэрилтэ дьарыктанар. Ол иһигэр: 445 – оҕо уһуйаана, 602 – оскуола, 34 – анал үөрэх тэрилтэтэ, 1 – үрдүк үөрэх кыһата, 8 – успуорт оскуолата, 35 – анал лиссиэнсийэлээх судаарыстыбаннайа суох тэрилтэ.
Оҕолор уонна төрөппүттэр ордук эт-сиин култуурата-успуорт, ойуулуур-дьүһүннүүр уонна социальнай-гуманитарнай хайысхалаах дьарыктары талаллара бэлиэтэммит. Тэхиньиичэскэй үөрэҕи (ол иһигэр робототехника, бырагыраамалааһын уонна инженернэй айымньы) кэлин эмиэ сэргиир буолбуттар, дьарыктаннааччы кэлин биллэ элбээбит.